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'Akıl hastaneleri'nin modeli değişiyor

Sağlık Bakan Akdağ, 2013 yılında akıl hastanelerinin kapatılıp, yerine Toplum Temelli Ruh Sağlığı Modeli'ne geçileceğini söyledi

17 Aralık 2012 15:28

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, yeni yılda ruh sağlığı hizmetleriyle ilgili yenilikler olacağını belirterek ''Hastaların depo hastanelere götürüldüğü modelden Toplum Temelli Ruh Sağlığı Modeli'ne geçiyoruz'' dedi.

Bakan Akdağ, bakanlığının 2013 yılı projeleri kapsamında akıl hastanelerinin, hastaların evine en yakın yerde tedavi olacağı, gerekirse kısa süreli bir yatışın ardından takip, toplum temelli ruh sağlığı merkezlerine geçileceğini söyledi.  Şu anda 50'den fazla toplum temelli ruh sağlığı merkezinin bulunduğunu bu sayının 200'ün üzerine çıkarılacağını belirten Akdağ, şöyle devam etti:

''Bütün şehirlerimizde ruh sağlığı problemi olan hastalarımızı toplum içinde tedavi edebileceğimiz, ailesiyle ya da toplumla irtibatını daha yakın tutup rehabilitasyonunu sağlayabileceğimiz bir modele geçiyoruz. Bu hastaneleri 2-3 yıl içerisinde dönüştürmüş olacağız. Yani yüzlerce kişinin bir arada toplandığı hastanelerden kişinin daha çok kendi ortamında tedavi gördüğü bir modele geçiyoruz.''

Yeni yılda ayrıca hava ambulans filosunu güçlendireceklerini anlatan Bakan Akdağ, 3 yeni ambulans uçağın eklenmesiyle toplam sayının 5'e ulaşacağını belirtti. Acil hizmetler açısından vatandaşa artık çok rahat ulaşabildiklerini ifade eden Akdağ, kara ambulansı filosuna da takviye yapacaklarını söyledi.

Aile hekimlerinin, sağlıklı hayatı teşvik için oluşturulan programlara dahil edileceğine dikkati çeken Akdağ, sigara ve obeziteyle mücadele gibi konuları aile hekimlerinin daha yakın takip edeceğini bildirdi.

2013'te ilaç israfının önlenmesi için akılcı ilaç kullanımı konusunda bir kampanya başlatacaklarını kaydeden Akdağ, ''Çok ilaç değil, bilinçli ilaç diyeceğiz. Vatandaşımızda bu farkındalığın oluşması gerekiyor. Vatandaşlarımızın doktorlarımızı ilaç yazmaları konusunda asla zorlamamaları gerekiyor'' dedi.

Tedavi edici hizmetler açısından ise oluşturulan kamu hastane birliklerinin vatandaşa verilen hizmeti daha da geliştireceğini vurgulayan Recep Akdağ, 2013'te Merkezi Hastane Randevu Sistemi'ni daha da yaygınlaştıracaklarını kaydetti. Halen hastaların dörtte birinin bu sistemi kullandığını dile getiren Akdağ, bu oranın 2013'te yüzde 50-60'ların üzerine çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

Ana amacı hastanın evine en yakın yerde hizmet alması olan sisteme göre, kısa süreli yatış gerektiren durumlarda hasta bir psikiyatri kliniğinde yatırılarak takip edilecek. Yatışı gerektiren sorun ortadan kalkınca hasta toplum temelli ruh sağlığı merkezine yönlendirilecek. Bu merkezlerde psikiyatri uzmanı, sosyolog, sosyal çalışmacı, uzman hemşirelerin çalıştığı alanlar olacak. Hastaların rehabilitasyonuna katkı için uğraş terapistleri de görev yapacak. Sistem süreç içerisinde aile hekimleri ile de irtibatlandırılacak.

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