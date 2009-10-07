Akıl almaz kaçakçılık

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ankara'da 4 ayrı akaryakıt istasyonuna düzenledikleri operasyonda, akaryakıt kaçakçılığında akıl almaz bir yöntemi ortaya çıkardı.

Ekipler, söz konusu istasyonlarda, istenildiğinde yasal istenildiğinde yasa dışı akaryakıt pompalanmasını sağlayan uzaktan kumandayla çalıştırılan düzeneklerle karşılaştı.



Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Gümrük Muhafaza ekipleri, Ankara-Konya karayolu üzerinde bulunan 4 ayrı akaryakıt istasyonuna eş zamanlı operasyon düzenledi.



''Makas'' adı verilen ve 30'u aşkın gümrük muhafaza elemanının katıldığı operasyonlarda, akaryakıt istasyonlarında ulusal marker ölçümleri yapıldı. Akaryakıtlardan alınan numunelerin yasa dışı çıkması üzerine ekipler detaylı inceleme başlattı.



İstasyonlardaki kazı çalışmalarında, mevcut pompalarla bağlantısı yapılmış yer altında gizli akaryakıt tankları olduğu belirlendi. Kaçakçılar tarafından kullanılan her yöntemi ustaca ortaya çıkaran Gümrük Muhafaza ekipleri, söz konusu istasyonlarda daha önce hiç karşılaşmadıkları bir kaçakçılık yöntemi ortaya çıkardı. Ekipler, istenildiğinde gizli depodan ulusal marker içermeyen (kaçak) akaryakıtı pompaya sevk eden uzaktan kumandalı bir düzenekle karşılaştı.



Operasyonlarda ayrıca, daha önce güvenlik güçleri tarafından yediemin olarak bırakılan akaryakıtların da yasalara aykırı olarak satıldığı ortaya çıktı.



Kazılar sonucu ortaya çıkan ve bir çoğu istasyonlardan onlarca metre uzakta bulunan 14 adet akaryakıt tanka ve 1 adet tankere el konuldu. 10 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda 100 tondan fazla kaçak akaryakıt ele geçirildi.



Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.





Devlet Bakanı Yazıcı



Operasyonla ilgili bilgi veren gümrüklerden sorumlu Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele kapsamında kamunun çeşitli birimleriyle birlikte çok yoğun ve ciddi bir çalışma sürdürdüklerini söyledi.



Gümrük Müsteşarlığı bünyesinde Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü çatısı altında akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele etmek için özel bir birim oluşturulduğunu ifade eden Bakan Yazıcı, ''Makas'' adı verilen operasyonla ilgili şunları söyledi:



''Burada ilginç olan, yer altında bulunan tanklarla pompalar arasında bağlantıyı sağlayacak mekanizmaların uzaktan kumandayla yönlendirilmesi. Yani ilgili kişi, herhangi bir ihbar ve kontrol olması halinde uzaktan kumandayla içinde marker bulunan tankı devreye sokuyor ve yasal akaryakıt tüketim saatinden pompalara geliyor. Fakat risk ve kontrol yoksa marker bulunmayan kaçak akaryakıtı devreye sokuyor, çok enteresan bir şey. Arkadaşlarımız yaptıkları özenli çalışma sonucu bu uygulamayı çözmüşler.''





''Herkes vergisini ödeyerek çalışmalı''



Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını Türkiye'nin her tarafında yoğun bir şekilde sürdüreceklerini vurgulayan Bakan Yazıcı, hiç kimsenin ülkeye kaçak mal sokmasına fırsat vermeyeceklerini, bu tür olayların üzerine kararlı bir şekilde gideceklerini söyledi.



Herkesin, yasalar çerçevesinde gerekli vergiyi ödeyerek çalışması gerektiğini ifade eden Yazıcı, ''Bu konuda son derece kararlı bir tutum içerisindeyiz. Dolayısıyla bu alanda kanunlara aykırı faaliyet içinde bulunanların, bu davranışlarını gözden geçirmelerini umuyorum'' diye konuştu.