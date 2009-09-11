Akil adamlar Viyana'da Türkiye raporunu anlattı

Türkiye'nin üyeliğini savunmak için Avrupa'nın önde gelen
siyasetçilerinin kurduğu Akil Adamlar Komisyonu, "Avrupa'da Türkiye; Kısır
Döngüyü Kırmak" başlıklı raporlarını Avusturya Sanayiciler Birliği'nde
düzenlenen panelde açıkladı.
Komisyonun
raportörü eski Avusturya dışişleri bakanlığı müsteşarı Albert Rohan, Komisyon
Başkanı eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari, eski Hollanda dışişleri
bakanı Hans van den Broek, eski İspanya dışişleri bakanı Marcelino Oreja
Aguirre'nin de katıldığı panelde, "Türkiye'de reformların yavaşladığını" öne
sürerek, "Gözlenen bu olumsuzluğa rağmen birçok sorunun çözümünde olumlu
işaretler olduğunu" söyledi.
Rohan, Türkiye'deki olumlu gelişmeleri şöyle
sıraladı: - Birleşik Kıbrıs'ın kurulması için için umut verici gelişmeler
oluyor. Talat ve Hristofyas çok iyi iki arkadaş, görüşmeler sonunda anlaşma
şansları yüksek. Birleşik Kıbrısın kurulmasında iki tarafın da çıkarları var. AB
bu sürece destek vermelidir.
- Kürt meselesinde olumlu gelişmeler oldu.
Bir TV kanalının (TRT-6) 24 saat boyunca Kürtçe yayın yapmasını yıllar önce
hayal bile edemezdik. Hükümet yeni bir paket ilan etti. Bu paketin içeriğini
bekliyoruz. Kürt sorununun çözümü için mevcut hükümet önceki hükümetler daha
fazlasını yaptı. Hükümet, ülkedeki 12 milyon Kürt'ün gönüllerini kazanabilirse
bu sorunun çözülmesine tanık olacağız.
- Bölgesel politikalarda Türkiye
tüm komşularıyla iyi ilişkiler yürütüyor. Bugüne kadar tabu olan Ermeni
sorununun çözümü konusunda da olumlu gelişmeler oluyor. Bu sorunu Türkiye
kendisi çözmelidir. Dışarıdan yapılacak müdahale ve baskılar sorunu karmaşık bir
hale getirebilir.
Albert Rohan, "Türkiye'de İslam'ın dikkat çekici bir
şekilde yükselişe geçtiğinin gözlemlendiğini" ifade ederek, "Ancak, 80 yılı
aşkın süredir ülkede hakim olan seküler sistemin tehlikede olmadığını"
kaydetti.
Avusturya Sanayiciler Birliği'nin (İV) Viyana'daki genel
merkezinde düzenlenen "Avrupa'da Türkiye: Kısır Döngüyü Kırmak" paneline özel
olarak davet edilen, politikacı, iş adamı, diplomat ve öğrencilere salonun
girişinde Türkiye raporunun Almanca veya İngilizce nüshaları dağıtıldığı için
raporun içeriği konusunda detaya girmek istemeyen komisyon üyeleri, salondaki
500 kadar dinleyiciden gelen soruları toplayarak yanıtlamayı tercih
etti.
Albert Rohan, raporu tanıtmak için Brüksel, Paris ve Viyana'da
düzenledikleri toplantıları devam ettireceklerini, İstanbul'da da bir toplantı
yapmayı planladıklarını söyledi.
Avusturya Sanayiciler Birliği
yetkilileri, Türkiye raporunu tanıtım paneli nedeniyle binanın girişindeki
bayrak direğine Türk ve Avusturya bayraklarını yan yana göndere
çekti.
Paneli Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Selim Yenel, Avusturya'nın
Ankara Büyükelçisi Heide Maria Gürer ile OPEC Fon'un Viyana'daki merkezinde
görevli eşi Nadir Gürer de izledi