Akil adamlar Viyana'da Türkiye raporunu anlattı

Türkiye'nin üyeliğini savunmak için Avrupa'nın önde gelen siyasetçilerinin kurduğu Akil Adamlar Komisyonu, "Avrupa'da Türkiye; Kısır Döngüyü Kırmak" başlıklı raporlarını Avusturya Sanayiciler Birliği'nde düzenlenen panelde açıkladı.



Komisyonun raportörü eski Avusturya dışişleri bakanlığı müsteşarı Albert Rohan, Komisyon Başkanı eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari, eski Hollanda dışişleri bakanı Hans van den Broek, eski İspanya dışişleri bakanı Marcelino Oreja Aguirre'nin de katıldığı panelde, "Türkiye'de reformların yavaşladığını" öne sürerek, "Gözlenen bu olumsuzluğa rağmen birçok sorunun çözümünde olumlu işaretler olduğunu" söyledi.



Rohan, Türkiye'deki olumlu gelişmeleri şöyle sıraladı: - Birleşik Kıbrıs'ın kurulması için için umut verici gelişmeler oluyor. Talat ve Hristofyas çok iyi iki arkadaş, görüşmeler sonunda anlaşma şansları yüksek. Birleşik Kıbrısın kurulmasında iki tarafın da çıkarları var. AB bu sürece destek vermelidir.



- Kürt meselesinde olumlu gelişmeler oldu. Bir TV kanalının (TRT-6) 24 saat boyunca Kürtçe yayın yapmasını yıllar önce hayal bile edemezdik. Hükümet yeni bir paket ilan etti. Bu paketin içeriğini bekliyoruz. Kürt sorununun çözümü için mevcut hükümet önceki hükümetler daha fazlasını yaptı. Hükümet, ülkedeki 12 milyon Kürt'ün gönüllerini kazanabilirse bu sorunun çözülmesine tanık olacağız.



- Bölgesel politikalarda Türkiye tüm komşularıyla iyi ilişkiler yürütüyor. Bugüne kadar tabu olan Ermeni sorununun çözümü konusunda da olumlu gelişmeler oluyor. Bu sorunu Türkiye kendisi çözmelidir. Dışarıdan yapılacak müdahale ve baskılar sorunu karmaşık bir hale getirebilir.



Albert Rohan, "Türkiye'de İslam'ın dikkat çekici bir şekilde yükselişe geçtiğinin gözlemlendiğini" ifade ederek, "Ancak, 80 yılı aşkın süredir ülkede hakim olan seküler sistemin tehlikede olmadığını" kaydetti.



Avusturya Sanayiciler Birliği'nin (İV) Viyana'daki genel merkezinde düzenlenen "Avrupa'da Türkiye: Kısır Döngüyü Kırmak" paneline özel olarak davet edilen, politikacı, iş adamı, diplomat ve öğrencilere salonun girişinde Türkiye raporunun Almanca veya İngilizce nüshaları dağıtıldığı için raporun içeriği konusunda detaya girmek istemeyen komisyon üyeleri, salondaki 500 kadar dinleyiciden gelen soruları toplayarak yanıtlamayı tercih etti.



Albert Rohan, raporu tanıtmak için Brüksel, Paris ve Viyana'da düzenledikleri toplantıları devam ettireceklerini, İstanbul'da da bir toplantı yapmayı planladıklarını söyledi.



Avusturya Sanayiciler Birliği yetkilileri, Türkiye raporunu tanıtım paneli nedeniyle binanın girişindeki bayrak direğine Türk ve Avusturya bayraklarını yan yana göndere çekti.



Paneli Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Selim Yenel, Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Heide Maria Gürer ile OPEC Fon'un Viyana'daki merkezinde görevli eşi Nadir Gürer de izledi