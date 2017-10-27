"Akif Hamzaçebi'nin İBB Başkan adaylığı zora girdi"

CHP parti grubu, dün (26 Ekim 2017) yeni grup başkanvekilleri ve Meclis Başkanlık Divanı üyelerinin seçimi için, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP'nin yeni Meclis Başkanvekili, Bilecik Milletvekil Yaşar Tüzün olurken. mevcut başkanvekili Akif Hamzaçebi ile yarışan Tüzün, 76 oy aldı. Karar'da yer alan haberde bu seçim sonucunda Hamzaçebi'nin "İstanbul'a başkan adaylığı hayalinin riske girdiği" ifade edildi.

CHP Meclis Grubu, dün sabah saat 10.30’da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında seçim gündemiyle toplandı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda milletvekilleri, 3 Grup Başkanvekilliği, 1 TBMM Başkanvekilliği, 4 TBMM Katip Üyeliği ve 1 TBMM İdare Amirliği için oy kullandı. Seçimler aday çokluğu ve yapılan ittifaklar nedeniyle çekişmeli geçti. Oylamalar saatlerce sürdü.

TBMM Başkanvekilliği’ne Akif Hamzaçebi’yle yarışan Yaşar Tüzün seçildi. Bilecik Milletvekili Tüzün 76 oy alırken, Hamzaçebi 48 oyda kaldı. Seçime bir gün kala adaylık dilekçesi veren Tüzün’ün sandıktan sürpriz çıkışı, CHP kulislerinde Muharrem İnce operasyonu olarak yorumlandı. Tüzün, İnce’nin Meclis’teki ekibinde yer alıyor. İnce’nin bu hamleyle CHP Genel Başkanlığı için adaylık iddiasından vazgeçmediğini gösterdiği, ismini belediye başkanlığı için ortaya atıp kendisini yıpratmak isteyenlere mesaj verdiği belirtildi. Karar'da yer alan habere göre alınan sonuç, geçen günlerde CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak istediğini açıklayan Hamzaçebi’yi zor durumda bıraktı. İnce ve ekibinin, Hamzaçebi’yi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın diğer taliplileri Gürsel Tekin ve Engin Altay’ın desteğiyle yenilgiye uğrattığı iddia edildi.

CHP Grup Başkanvekilliği için de 10 aday yarıştı. Mevcut Grup Başkanvekilleri Altay ve Özel’in ancak üçüncü turda tekrar koltuğa oturabilmesi, milletvekillerinin bu iki isme "uyarı"sı olarak değerlendirildi. Üçüncü tura katılan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Engin Özkoç ancak 6. turdaki oylamada 76 vekilin desteğini alarak seçilebildi.