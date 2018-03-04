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Akif Hamzaçebi CHP'nin oy oranını açıkladı

"CHP'nin İstanbul adayları, YSK, seçim takvimini açıklamadan, makul bir sürede açıklanacak"

04 Mart 2018 14:05

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CNN Türk'te katıldığı programda CHP'nin oy oranını açıkaldı. "2011 civarında aldığımız oy oranındayız. Anketlerimiz yüzde 30 gösteriyor. Oylarımız 25'in üzerindedir" diyen Hamzaçebi, ayrıca, bugün yüzde 5 barajıyla seçime gidilseydi Saadet Partisi'nin Meclis'e gireceği iddisında bulundu.

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu 'Hafta Sonu' programına katıldı. CHP'nin oy oranına dair konuşan Hamzaçebi, "2011 civarında aldığımız oy oranındayız. Anketlerimiz yüzde 30 gösteriyor. Oylarımız 25'in üzerindedir" ifadesini kullandı.

"Tartışmasız kazanacağım"

İstanbul Büyüşkehir Belediye Başkanlığı aday adaylığını açıklayan Akif Hamzaçebi, "Ben iddia koyuyorum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlendiğimde, AKP'nin adayı kim olursa olsun tartışmasız bir şekilde kazanacağım" ifadelerini kullandı.

Hamzaçebi, "CHP'nin İstanbul adaylarını YSK seçim takvimini açıklamadan, makul bir südere Genel Başkanımız adaylarımızı açıklayacak" diye konuştu.

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