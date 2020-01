Akif Beki'den Star Grubu'na: Hürriyet'te yeri göğü inletmemize takıyorsun, Sancak'a saldırıyla ilgili neden ağzınızı bıçak açmıyor!

Başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yapan Hürriyet yazarı Akif Beki, Ahmet Hakan'a saldıranların yakalanmasına dikkat çekerek, Ethem Sancak'ın yeğeni Murat Sancak'a yönelik silahlı saldırının faillerinin hâlâ bulunmamasını hatırlatarak, "O saldırı da basın özgürlüğünü hedef alıyordu, o da medyayı susturmaya dönüktü. Üstelik bir terör eylemiydi. Üzerinden de 6 hafta geçti. Fakat Murat Sancak'ın medya grubu lal kesilmiş gibi" dedi. "Çığırtkanlıkta çığır açanların ağzını bıçak açmıyor bu konuda" diyen Beki, "2 televizyon ve 3 gazeteleriyle dünyayı valiye, savcıya dar etmiş olmalı değiller miydi? Onların bu suskunluğunu yadırgamıyorsun, neden diye sormuyorsun da bizim Hürriyet'te yeri göğü inletmemize mi takıyorsun Waldo!" tepkisini gösterdi.

Beki'nin Hürriyet'te "Sen neden ayağa kalkmıyorsun Waldo!" başlığıyla yayımlanan (3 Ekim 2015) yazısından bazı bölümler şöyle:

Ahmet Hakan'a saldıran 4 kişi akşamdan sabaha yakalandı, Murat Sancak'a kurşun atan 2 kişidense hâlâ ses seda yok.

O saldırı da basın özgürlüğünü hedef alıyordu, o da medyayı susturmaya dönüktü. Üstelik bir terör eylemiydi. Üzerinden de 6 hafta geçti...

Fakat Murat Sancak'ın medya grubu lal kesilmiş gibi. Çığırtkanlıkta çığır açanların ağzını bıçak açmıyor bu konuda.

İşi ağırdan alan emniyetin başına gök kubbeyi yıkmıyorlar, failleri enseleyip adalete teslim etmeyenlerin yakasına yapışmıyorlar.

'O teröristler buraya gelecek' diye kıyametler koparıyor olmaları gerekmez miydi?

2 televizyon ve 3 gazeteleriyle dünyayı valiye, savcıya dar etmiş olmalı değiller miydi?

Onların bu suskunluğunu yadırgamıyorsun, neden diye sormuyorsun da bizim Hürriyet'te yeri göğü inletmemize mi takıyorsun Waldo!



* * *



Camı çerçevesi aşağı indirildi diye Hürriyet'in ortalığı ayağa kaldırmasına tepki gösteriyorsun.

'Camı çerçevesi amma da kıymetliymiş' diye bir gazeteye taşlı-sopalı saldırıyı küçümsüyorsun, basitleştiriyorsun, normalleştiriyorsun, kanıksatmaya çalışıyorsun...

'Olur böyle vakalar, alışın' demeye getiriyorsun...

'Bak Star medyanın patronuna 21 kurşun sıktılar, gıkımız çıkıyor mu, senin gibi vaveyla koparıyor muyuz, sen de böyle akıllı uslu ol' diye bir de kendini örnek gösteriyorsun...

Sen de ortalığı velveleye vereceğine, Hürriyet'i velvelecilikle suçluyorsun.

Sen de en azından kendi can güvenliğin, basın özgürlüğün için sesini yükselteceğine, Hürriyet'in sesini bastırmaya uğraşıyorsun.

Sen de gürültü çıkaracağına, Hürriyet'in çıkardığı gürültüden rahatsız oluyorsun.

'Ahmet Hakan'a saldıranlar anında bulunuyor da Murat Sancak'a saldıranlar 6 haftadır neden bulunamıyor, Ahmet Hakan'ınki can da Murat Sancak'ın canı can değil mi' diyeceğine... 'Biz ses etmiyoruz, sen de tantana yapma, sızlanmayı kes' diyorsun.

Biraz garip değil mi senin bu durumun Waldo!

