Akif Beki'den Fetih Şöleni yorumu: Beceremiyorsanız gösteri yapmayın!

Hürriyet yazarı Akif Beki, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun katılımıyla cumartesi günü (30 Mayıs 2015) geçekleşen Fetih Şöleni'ne ilişkin olarak organizasyona eleştiri yöneltti. Şölende gösteri yapan Türk Yıldızları'nın prova aşamasında uçak seyahatlerinde rötara neden olduğuna dikkat çeken Beki, "Birader, havadaki akrobatik hareketlerin binde birini yerde göremeyecek miyiz? Günü, saati belli prova ve gösteriler için bunca sürpriz çok değil mi? Planlama, koordinasyon becerisi nerede, insaf edin biraz yahu?Beceremiyorsanız gösteri yapmayın" dedi.

Beki'nin Hürriyet'te "Beceremiyorsanız gösteri yapmayın" başlığıyla yayımlanan (2 Haziran 2015) yazısının ilgili bölümleri şöyle:

Yaşadığım macerayı birebir naklediyorum, ne eksik ne fazla:

Cuma akşamı, CNN Türk'teki yayınım için THY ile İstanbul'dan Ankara'ya gittim. Aslında önceki hafta Urfa'dan olacaktı program. Fakat bindiğim uçak, radar arızası verip yolun yarısından İstanbul'a geri dönünce gerçekleşememişti...

Her neyse, bu sefer vaktinde uçağa alındık ama bir türlü kalkmıyor. Sonunda anons duyuldu; kaptan, yukarıda gösteri uçuşu için prova yapıldığından kalkış izni verilmediğini, bir saat rötarlı havalanacağımızı söyledi. Türk Yıldızları, yarın ki 'Fetih Şöleni'nde gösteri yapmaya hazırlanıyormuş. Tıka basa yolcu dolu kabinin içinde bir saat bekledik...

Ertesi gün Ankara'dan dönüş var. Havaalanına gittim, bir saatten fazla rötar görünüyor. Nedenini sorunca, Fetih şöleninde gösteri uçuşu yapıldığından hava trafiğinin durdurulduğunu, yolcu uçaklarına ancak gösteriden sonra iniş-kalkış izni verileceğini söylediler. Sevindik, hiç değilse salonda bekletiyorlar uçakta değil diye. Bir küsur saatin ardından kalktı, fakat o da ne, şimdi de inilecek meydana yaklaştırılmıyor uçak. İstanbul semalarında yarım saat turlayarak oyalanmaca. Gerekçe, yine gösteri uçuşu...

Sonraki gün Adana yolcumuz var, 2 saat civarı gecikmeyle kalkıyor uçak. Gerekçe, dün gösteri uçuşu sebebiyle iptal edilen bir seferle birleştirildiği için filan festekiz...

Kafanızı daha fazla şişirmeden bağlıyorum. Türk Yıldızları'nın hayranıyım, Fetih şölenine hiçbir itirazım yok, gösteri uçuşları derseniz, seyretmeye bayılırım. Fakat birader, havadaki akrobatik hareketlerin binde birini yerde göremeyecek miyiz? Günü, saati belli prova ve gösteriler için bunca sürpriz çok değil mi? Son dakika gelişmesi mi bu gösteriler, kimsenin birbirinden haberi yok mu? Planlama, koordinasyon becerisi nerede, insaf edin biraz yahu?