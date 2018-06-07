Akif Beki'den Bekir Bozdağ'a: E nerede bu devlet?

Bir dönem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın basın danışmanlığı görevini yürüten Karar yazarı Akif Beki, Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ı "muhalefetten bir suç örgütü gibi söz ettiği" gerekçesiyle eleştirdi.

''Muhalefetten bir suç örgütü gibi söz etmek, vakayı adiyeden oldu' demeyin'' diyen Beki, "Gülünçleşmeyi, istihza konusu olmayı hatta gülme krizlerine sokarak arkasından güldürmeyi göze alıyorsa, kişisel tekamülünde kritik bir eşiği geçiyordur" ifadesini kullandı.

Akif Beki'nin Karar'da "E nerede bu devlet Bekir Bey?" başlığıyla yayımlanan (7 Haziran 2018) yazısı şöyle:

Seçilmiş meşru hükümeti seçimlerde sandık yoluyla değiştirme, milli irade gücüyle iktidardakileri alaşağı etme eylemini gerçekleştirmek üzere örgütlenen bir şebekeymiş gibi karşı cepheden bahsetmek, sıradanlaştı diye hafife almayın...

Millet İttifakı ortaklarını, organize devrim teşebbüsü için teşkilatlanmışlar, örgütlü darbe suçu işlemek kastıyla toplanmışlar gibi göstermek, harcıalem sayılıyor diye sakın kanıksamayın...

İktidardaki Cumhur İttifakı’na karşı muhalefetin kurduğu Millet İttifakı’nın iki sorunu var Bekir Bey nezdinde.

Biri, farklı partilerin seçimlerde bir araya gelmiş olmaları. Diğeri de bunu, AK Parti’yi ve Erdoğan’ı yerinden etmek için yapmaları.

Katmerli bir aymazlık yani...

Bekir Bey’in tonlamaları, vurgulamaları şu hissi uyandırıyor: Bunlar karanlık işler çeviriyor, acayip bir katakulli peşindeler, gizli ajandaları var, iki ayaklı sinsi planlarını hayata geçirmek için harekete geçtiler. Sanki yönetimi değiştirmek isteyip istemediğini halka sormak için seçime gidiyormuşuz gibi tutturmuşlar, iktidarı indirmek, Meclis’te çoğunluğu ele geçirmek gayretindeler...

‘Vay utanmazlar, vay hadsizler, vay kendini bilmezler, siz kim AK Parti’yi iktidardan indirmek kim’ diyesi gelmez mi insanın?

Gayriihtiyari kendinizi ‘Polis uyuyor mu kardeşim, nerede bu devlet’ diye imdat çığlıkları atarken bile bulabilirsiniz.

Bendeki etkisi, istem dışı ‘vay utanmazlar’ cayırtısı basarken kendimi yakalamak oldu, ‘vay kifayetsiz muhterisler vay...’

Neymiş; hepsi biraraya gelmiş, adeta çeteleşmiş, teşekkül halinde türlü gayretlere girmişler, kumpas mı desem sabotaj mı, kirli karanlık seçim faaliyetlerine girişmişler...

Niyeymiş; AK Parti ile MHP’nin başını çektiği ittifak kuvvetlerinin karşısına teke tek çıkmamışlar, yürekleri yetmemiş, gözleri yememiş de...Topu birden güçlerini birleştirmişler...

Nereden baksan tutarsız, nereden baksan...

Ama hayır, bir mantığı var.

Hep söylerim; karikatürünü çizdirmekten korkan, bağımsız siyasi kişilik geliştiremez.

Sanırım Bekir Bey, dile düşmekten çekinmediğini göstererek rüştünü ispat ediyor...

Kınayanların kınamasından, alaycıların alaya almasından korkmadan bireysel otonomisini, müstakil siyasi karakterini kazanıyor...

Gülünçleşmeyi, istihza konusu olmayı hatta gülme krizlerine sokarak arkasından güldürmeyi göze alıyorsa, kişisel tekamülünde kritik bir eşiği geçiyordur.

Bu bağımsızlaşma macerasını tamamlamak için şimdi tek ihtiyacı, şahsını düşürdüğü durumun hakkını verecek kendisi gibi korkusuz bir karikatür ustası.

Kırıp geçiriyor, maşallahı var, başka da eksiği kalmadı.