Akif Beki: Zamma maruz kalınması değil lafının edilmesi sorun

Karar yazarı Akif Beki, iktidarın ekonomik sıkıntılara ilişkin argümanlarını eleştirdiği bugünkü yazısında, “Zamma maruz kalınması değil lafının edilmesi sorun” dedi.

“İktidar, halkın katlandığı sıkıntıları inkâr etmiyor, gerçeklerden o kadar da kopmuş değil. Kötü yönetimden kaynaklandığını inkâr ediyor, hepsi bu” diyen Beki, iktidarı, “Hayatın pahalılaşmasından, çekilmezleşmesinden yöneticiler hariç herkes sorumlu tutuluyor. Muhalefet ve dış güçler, hep olağan günah keçisiydi. Bugünlerdeyse zammın lafını edenler, özel şamar oğlanı seçildi. Zamma maruz kalınması değil lafının edilmesi sorun görülünce...Enflasyonla mücadele de lafını ettirmeme tedbirleriyle yürütülüyor” diyerek eleştirdi.

Beki, “Kişi hükümetine geçtik, tek başlılık geldi, ne yetki istediyse iktidara verildi; bir tek sorumluluk verilemedi. Tokmak iktidarda, davul hala boyundan boyna dolaşıyor” ifadesini kullandı.

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