Karar yazarı Beki: Yiyecek ekmek bulamayan, elektrik ve doğal gaz faturasını dahi ödeyemeyen fakir fukara çoğalıyor

Karar yazarı Akif Beki, doğalgaz desteği verilecek hane sayısının 4 milyon olduğunu hatırlatarak, "Devletten düzenli sosyal destek alan hane sayısı, 3 yılda 2 buçuk milyondan 4 milyona çıktı demek. Gözümüz aydın. Demek ki yiyecek ekmek bulamayan, elektrik ve doğal gaz faturasını dahi ödeyemeyen fakir fukara çoğalıyor" dedi.

Beki, "Yardım alan fakir çoğalıyorsa" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Yoksullukla mücadele zekata, sadakaya ve devlet desteğine yani vergi verenlerin sırtına havale edilmiş görünüyor. Vatandaşı yoksullaşmaktan değil ama açlıktan, karanlıkta kalıp donmaktan korumaya dönük bu destekler; bir de "iktidarın yaptığı fedakarlıklar" olarak sunulmasın mı! Devletin millet dışında bir gelir kaynağı, iktidarın vergi harici bir Hazine'si olsa, kulağa hoş gelmiyor da değil.

Halkının yanında, halkını düşünen bir iktidar, onu devlet yardımına muhtaç ve bağımlı hale getirirmiş, doğrusu fakirleşmekten korumak değilmiş gibi. Sanki ödeyemeyen garip gurebanın faturasını, kendi faturasıyla birlikte başka vatandaşlar ödemiş olmuyor... Fakat kötü yönetimin sırtına yıktığı yük arttıkça, onu taşıyamayanların sayısı da katlanarak büyüyor."