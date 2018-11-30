Akif Beki: Yayın yasaklarının çoğalması neye delalet?

Kocaeli otoyolu inşaatında viyadük çökmesinin ardından Gebze hakimliği, toplum ahlakıyla ruh sağlığının zedelenmemesi ve çalışmaların aksamaması adına yayın yasağı kararı aldı. Karar yazarı Akif Beki, "Akşamüstünün geldiğini, karanlığın çökmesine az kaldığını başka işaretlerden de anlarız. Mesela, yayın yasakları... Alametler artıyor, sonuncusu Kocaeli dolaylarında belirdi malum. Yaşanmasında, cana mal olmasında sakınca yok. Ama haberinin duyulmasında ve dedikodularının yayılmasında ahlaka aykırı çok sakıncalar bulunan durumlardan biri.Yani bir ayıbın lafının çıkması, bir fenalığın söylentisinin yaygınlaşması gerçekleşmesinden daha kötüdür" dedi.

"Soruşturmaktan daha acil görülen şey yapıldı"

"Yol çalışmasında bir viyadüğün çökmesi ve göçük altında kalan üç işçinin hayatını kaybetmesinde kusur, ihmal var mı? Kaza mı, iş cinayeti mi gibi soruların üstüne gitmekten, o kısmını soruşturmaktan daha acil görülen şey yapıldı" diyen Beki, "Bir de işi yüklenen müteahhit firmaları kurcalayarak, adlarını kötü bir olayla anarak eline ne geçecek milletin, kamu yararı da yok ki ortada...Halkın kafayı iş güvenliği, çalışma koşulları, tedbirsizlik filan gibi fuzuli işlere takarak moral bozması engellenecekti tabii. Üstüne ne vazife!" değerlendirmesinde bulundu.

Akif Beki'nin "Yayın yasaklarının çoğalması neye delalet?" başlığıyla yayımlanana yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz