Akif Beki: Yanılıyor olabilirler, Cumhurbaşkanı haklı çıkabilir

Karar yazarı Akif Beki, Merkez Bankası'na faiz indirme çağrısını yinleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için, "Merkez Bankası Erdoğan’ın tepkisini göğüslemekten ne yıldı, ne yoruldu. Oysa yanılıyor olabilirler, Cumhurbaşkanı haklı çıkabilir" dedi.

Beki'nin "Ne duruyorsun Merkez Bankası!" başlığıyla (18 Kasım 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabul gören iktisat teorisinin tersini savunuyor. “Görüşümü biliyorsunuz; faizin sebep, enflasyonun netice olduğu kanaatindeyim” diyor ve anlaşılmamaktan şikayet ediyor.

Merkez Bankası ise faizi indirmeyerek anlamazdan gelmeye devam ediyor.

Bu faiz direnişi bıkkınlık vermeye başladı oysa.

‘Faiz lobisi misiniz’ gibi suçlamaları bile sineye çekme pahasına, faizi aşağı çekmemek de niye!

Madem ki Cumhurbaşkanı görüşünde ısrarcı, madem ki teorisinin doğruluğundan emin...

Velev ki iktisatta doğru bildiğiniz her şeye aykırı olsun...

Ne diye bu görüşe bir şans, bir kendini ispatlama fırsatı tanımazsınız ki?

HEM ‘ÇOK BİLMİŞ’ HEM ‘OLAĞAN ŞÜPHELİ’

O kadar iddialı ki Erdoğan...

“Bu konuda beni anlamayanlar er veya geç anlayacaklar. Bunu öğreneceksiniz. Bizdeki Batı kafalılara bunu hâlâ anlatamadım. Bir şeyi anlamıyorlar, anlamadıkları şu, faiz lobisine çalışıyorsunuz başka bir şey yok. Faiz lobisi bunu düşürür mü” diye kaçtır çıkışıyor.

Bu zehir zemberek eleştiriler bile Merkez Bankası’nı yerinden kımıldatmaya yetmiyor, iyi mi...

Yatırımların azalması ve enflasyonun tırmanması başta, ekonomide kötü giden her şeyi faiz inadına bağlıyor Cumhurbaşkanı.

“Böyle yürümez. Söylediklerinizin hiçbiri tutmuyor, tutmaz, yanlış yoldasınız. Merkez Bankalarının bağımsızlığı var, müdahale etmeyin deniyor. Tamam da, müdahale etmediğimiz için bu hale geliyor. Tablo ortada” diye bastırıyor.

Yine tık yok, direnci de inadı da kırılmıyor Merkez Bankası’nın.

Erdoğan’ın güçlü iradesine karşı gelmeyi, faiz lobisine çalıştıkları zannının altında kalmayı, ihanet suçlamalarına hedef olmayı, Türkiye’ye ekonomik saldırıların içerideki ayağı, yerli işbirlikçisi gibi görünmeyi göze alıyorlar da...

Nuh diyor peygamber demiyorlar, bilgiçlik taslıyor faizle oynamaya yanaşmıyorlar.

Gerçeği bulmanın yolu

Sen, ben seyretmekten yorulurken, Merkez Bankası Erdoğan’ın tepkisini göğüslemekten ne yıldı, ne yoruldu.

Oysa yanılıyor olabilirler, Cumhurbaşkanı haklı çıkabilir.

Fakat denemeden, sonuçlarını görmeden asla bilemeyiz. Onlar da ekonomide bozulan her şeyin sorumlusu, günah keçisi olmaya devam ederler.

Neden ‘deneyelim gitsin’ deyip bir çırpıda sertçe düşürmezler ki faizi?

Ekonomi elbette deneme-yanılma tahtası değil. Ama doğrusu, yanlışı başka nasıl anlaşılacak?

Erdoğan’ın faiz teorisi test edilmeden ‘nerede yanlış yaptığımız, sorunların eokonomi yönetiminden mi faiz lobisinden mi ya da dış müdahale ve oyunlardan mı kaynaklandığı’ nasıl ayan olacak?

Merkez Bankası’ndaki baskıya tahammül en dayanıklı sabır taşında bile yok.

Çatlamasınlar da bitirsinler artık bu ıstırabı; neyin direnişi, neyin sürtüşmesi, neyin mücadelesi bu!...

Seçilmiş siyasi irade madem ki bu kadar emin ne söylediğinden, atarsın üstünden sorumluluğu, yaparsın gereğini olur biter.

Sana sorulmayacak ki hesabı...

Hem doğruluğuna inanmasan bile istenen şeyin yanlışlığını göstermeden kurtuluş yok.

Tamam, klasik teoriye bağlılıkta ne kadar azimli, kararlı ve dirençli olduğunu kanıtladın.

Şimdi sıra, siyasi realiteyle kavga edilmeyeceğini de kanıtlamanda.

Hem sana mı kaldı tasası, kurtul endişelerinden...

Milli şairimizin deyişiyle, iki el bir baş içindir, davransana ey Merkez Bankası!