Akif Beki'den iktidarın söylemlerine eleştiri: Ucuz yağ, ekmek, soğan kuyrukları AK Parti devrindeyse muhakkak varlık kuyruklarıdır; var ki, halk kuyruğuna giriyor!

Karar yazarı Akif Beki, enerji başta olmak üzere yapılan zamlara ve hayat pahalılığına ilişkin olarak iktidar tarafından "muhalefetin", "dış güçlerin" ve "faiz lobisinin" suçlandığını hatırlatarak, "Dolayısıyla kötüleşmeleri başkasından, kötünün iyisi cinsinden iyileşmeleriyse daima iktidardan bileceğiz. Gerisi muhalefetin yalanı!" dedi.

Beki, iktidarın söylemlerini ironik bir dille eleştirdiği yazısında şunları kaydetti:

"İktidarın indirebildiği zammı kim yapıyor derseniz, orası karışık. İktidarın cevapları değişiyor. Bir rivayete göre dış güçler, faiz lobisi sorumlu. Diğerine göre, uydurdukları pahalılıktan Bay Kemal’le CeHaPe Zihniyeti suçlu.

Bir başka rivayetteyse iktidarın yokluğunu fırsat bilenler bir ara döviz rezervlerimizi düşürmüş, dolarla enflasyonu fırlatmıştı. İktidar fark eder etmez rezervlerimizi yükseltmeye, dolarla enflasyonun köpüğünü almaya girişti.

Dolayısıyla kötüleşmeleri başkasından, kötünün iyisi cinsinden iyileşmeleriyse daima iktidardan bileceğiz. Gerisi muhalefetin yalanı.

Ucuz yağ, pirinç, ekmek, soğan, patates kuyrukları AK Parti devrindeyse muhakkak varlık kuyruklarıdır. Var ki, halk kuyruğuna giriyor. İnönü devrindeyse yokluk kuyruğudur. Yok demek ki, olmayan şey için kuyruktaydı halk. Bu dahiyane fikre göre, Almanya’yla İngiltere’de de halk yokluktan kırılıp yiyecek ekmek bulamadığı için kuyrukların adı, yokluk kuyruğudur."