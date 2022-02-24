Akif Beki: Türkiye'yi, bu savaşta Rusya'nın yanında yer almaya çağıranlar, düne kadar da Ukrayna'ya İHA satışını alkışlıyordu

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Ukrayna'yı işgal eden Rusya Devlet Başkanı Putin'in çarlık Rusya'sını diriltme peşinde olduğunu ve yayılmacı siyaset izlediğini belirterek, "Türkiye’yi, bu savaşında Rusya’nın yanında yer almaya çağıranlar, düne kadar da Ukrayna’ya İHA satışını alkışlıyordu.

Kendi hava savunması için Rusya’dan S-400 alan Türkiye; demelerine bakılırsa Rusya’yı durduracak İHA’ları, Ukrayna’ya satıyordu. Hatta S-400’leri yapan Rusya’nın hava savunması, bu İHA’lar karşısında aciz, çaresiz kalmıştı. Sevinçten havalara uçmamıza yeterdi. “Nasıl yani, şaka mı ediyorsunuz” diyen, yanardı.

Ülkesini devler ligine çıkaran böyle efsanevi bir başarıya, ancak hainler sevinmezdi. Fakat İHA’lar, Rusya’yı durduramadı" diye yazdı.

İktidar medyasının Rusya'yı durduramadığı için Batı'yı yerden yere vurduğunu savunan Beki, "Bugün aynı kafa, kahraman Rusya’nın geri döndüğünü ve tek kutuplu dünyaya mahkumiyetten bizi kurtardığını müjdeliyor.

“E ama hani artık Doğu-Batı, Avrasya-Atlantik yoktu, tek eksen Türkiye’ydi” derseniz, yine yanıyorsunuz.

“Hani eski süper güçler çöküyordu, şahlanan Türkiye’nin devri başlıyordu, artık bizim borumuz ötecekti, bizim yıldızımız parlayacaktı, dünya 5’ten büyüktü” diyene, hakeza geçmiş olsun.

“Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu, bu ne İHA bu ne S-400” diyecek babayiğit, kaldı mı hala!" ifadelerini kullandı.

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