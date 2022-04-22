Akif Beki: Trol kendilerindense, ensest bir saldırıysa üstü kapatılmaya devam edecek demek

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, AKP'nin hazırladığı sosyal medya yasasına işaret ederek, "Daha yeni trol tacizine uğramıştı, Meclis Başkanı Şentop’un da buna çok sevineceğinden emindim, sabırsızlıkla bekliyor sanmıştım... “İç operasyon” demişti, bu konuyu kapatmayacaktı. Fakat nasıl olduysa akşamına kapandı. Krizi tatlıya bağladıklarını da saldırgan trol, bizzat duyurdu. Cumhur Frankfurt adlı trolbaşı, Şentop’u arayıp özür dilemiş, kendisine sataşmak için kimseden emir almadığını da eklemiş, o da büyüklük gösterip özrünü kabul etmiş.

Kol kırılmış, yen içinde kalmış yani. Oysa Şentop, kendisine saldıran trolün sahibini herkesin bildiğini, yine de “vekil arkadaşlar”ın “sahibi ile görüş’ önerisini reddettiğini söylemişti." diye yazdı.

AKP içinde ayrı trol örgütlenmeleri bulunduğunu, çetelere ayrıldığını belirten Beki, "Buna ‘şeffaf siyaset’ denemeyeceği için de Meclis Başkanı, içlerindeki kayıt dışı siyasi aktörlere ve onları azmettiren trol ağalarına kılıç çekiyor zannetmiştim. Yanılmışım... Trol kendilerindense, ensest bir saldırıysa üstü kapatılmaya devam edecek demek. Yasayla vaat ettikleri gibi çetesi ve ağası, ortaya çıkarılmayacak.

Aile içi saldırılarda dezenformasyon, kendi yöntemleriyle ortadan kaldırılacak. Kimin gücü kime yeterse kanunu çalışacak, Meclis’ten geçen kanun değil. Trollerle mücadele böyle mi olurmuş! Senin trolün-benim trolüm ayrımcılığı yapılacak, adamına göre muamele edilecek. Buna da trollerle mücadele mi denilecek?" ifadelerini kullandı.

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