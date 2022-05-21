Akif Beki: SADAT, kendi kendilerine verdikleri havadan, süsten kurtulmaya uğraşıyor sanki!

Karar yazarı Akif Beki, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Terörist yetiştiriyorlar" diyerek gündeme getirdiği SADAT'a ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, internet sitelerinde yer alan faaliyetlere dikkat çekti.

"Başkanı Melih Tanrıverdi, ‘büyütmeyin, amma da abarttınız’ demeye getirerek SADAT efsanelerini bir bir çürütmek için çırpınıyor" diyen Beki, şunları kaydetti:

"Neymiş... Personel sayısı, 20’yi bile bulmuyormuş. Silahlı milis gücü, hiç olmamış. Yaptıkları, İslam ülkelerinin devlet ordularına eğitim ve danışmanlık vermekten ibaretmiş. İçeride siyasi, askeri faaliyetleri ve paramiliter örgütlenmeleri yokmuş. Halka, sivillere dönük bir çalışmaları, yurt dışında dahi söz konusu değilmiş. Söylendiği gibi savaşan unsurları bulunmuyormuş. Çatışma bölgelerinde, Suriye ve Libya’da danışmanlık hizmeti bile vermiyorlarmış. Kurucu Adnan Tanrıverdi’nin Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı gibi görevleri de SADAT’tan bağımsızmış.

Kim, SADAT’ı olduğundan daha büyük gösterdi derseniz, kaynak yine SADAT. Kendi sitelerinde eğitim programları duyuruluyor. Kapsamı, kontrgerilla savaşından psikolojik harekata, İslam ülkelerini askeri süper güç yapmaktan kamuoylarını şekillendirecek korkutma kampanyalarına kadar uzanan programlar... Haklarındaki söylentilerin, nereden çıkıp nasıl yayıldığı ortada. Efsaneleri şişirilir, namları yürürken ses etmemiş, bundan yararlanmış, tadını çıkarmışlar. Şimdi, haklarındaki asılsız söylentilere itibar edilmemesini istiyor, rollerinin büyütüldüğünü söylüyorlar. Kendi kendilerine verdikleri havadan, süsten kurtulmaya uğraşıyorlar sanki."

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