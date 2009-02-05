Akif Beki, ‘Sabah-ATV ihalesine girme’ dedi

Ergenekon davasının 48. duruşması tutuklu sanık Hayrettin Ertekin, Ergenekon şemasında olmadığı halde tutuklu olarak huzurda bulunduğunu savunarak Sabah-ATV ihalesine girmemesi için Başbakan'ın eski danışması Akif Beki tarafından arandığını ileri sürdü.





'Ergenekon' davası kapsamında tutuklu yargılanan sanıklardan Hayrettin Ertekin, mahkemedeki savunmasında, 'Nasıl bir teröristim ki bu devletin bütün kademeleri teşekkür ediyor. Nasıl bir teröristim ki devlete yüklü miktarda vergi veriyorum' dedi.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılamanın bugünkü duruşmasında savunmasını sürdüren Ertekin, mahkemenin 'Ergenekon şeması' adı verilen şemadaki üzerleri kapalı bazı isimlerin açıklanmaması yönünde karar aldığını hatırlattı.



Bu kişileri kendilerinin de bildiklerini ancak hiçbir zaman açıklamadıklarını kaydeden Ertekin, şöyle konuştu: 'Mağdur edilmelerini istemedik ama buradaki insanlar saygın değiller mi? Burada şemada olmayan insanlar da var. Orada olmadığım halde buradayım. Sayın savcılarımız baştan düşünseydi de böyle saygınlık kriteri ölçer bir dosyayı karşınıza getirmeseydi.'



Akif Beki aradı



ATV-Sabah ihalesine girmemesi yönünde baskıya uğradığını söyleyen Ertekin, bu konuya ilişkin eski Başbakanlık Basın Sözcüsü Akif Beki'nin de kendisini aradığını iddia etti. Ticari ilişkilerinden bahseden Ertekin, Türkiye'nin ekonomik dar boğazdan çıkması için çalışmalarda bulunduğunu kaydetti.



Alternatif Heron



Yaptığı işlerle yurt dışında Türk iş adamlarının nasıl çalıştığını, neler gerçekleştirebileceğini gösterdiğini söyleyen Ertekin, şöyle konuştu: 'İsrail'den alınmak istenen Heron uçaklarını biz Bulgaristan'da ürettik. Ben bu konuda Sayın bakanla da görüştüm. Hatta bize randevu verdi. Sayın bakan bunu yalanlıyor ama tapelerde (Kayıtlarda) var. Bu konuda görüşmeler yaptık. İsrail'e gerek olmadığını, bizim de en iyisini yaptığımızı, İsrail'in verdiği uçaklarla çekilen fotoğrafların aynı zamanda İsrail'deki firmaya gittiğini, bunun sakıncalı olduğunu anlattık. Ancak lobi faaliyetleri nedeniyle yine bu ülkeden uçak kiralandı.'



Şike iddiası asılsız



Ertekin, futbolda şike yaptığının iddia edildiğini de belirterek, eski Ankaragücü teknik direktörü Ünal Karaman'ın aile dostu olduğunu, Karaman hakkındaki bir telefon konuşmasının da bu şekilde yansıtıldığını, oysa böyle şeylerle alakası olmadığını söyledi.



Dava dosyasında bulunan bir fotoğraftaki kişinin basına Sami Hoştan olarak yansıtıldığını ifade eden Ertekin, yanındaki kişinin Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov olduğunu öne sürdü.



Sedat Peker’i savundu



Sedat Peker'i, basından saygın bir iş adamı olarak tanıdığını söyleyen Ertekin, 'Sedat Peker'in mafyalığı varsa cezasını çeker. Zaten Kayserili bir düzenbazın iftirasıyla yatıyor. Sedat Peker yardıma ihtiyacı olan kişilere bir sürü yardımda bulunuyor. Bunlardan kimse bahsetmiyor' diye konuştu.



Akademi giriş kartım var



Ertekin, dava dosyasına, Harp Akademileri’ne giriş kartının konulduğunu ifade ederek, akademide bir konferans verdiğini, kartın da kendisine o nedenle verildiğini anlattı.



Yazdığı bir kitap nedeniyle Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün, Sayıştayda görev yaptığı sırada kendisine bir teşekkür mektubu gönderdiğini söyleyen Ertekin, bu mektubu okuduktan sonra mahkemeye sundu.



Teşekkür edilen teröristim



Ertekin, 'Nasıl bir teröristim ki bu devletin bütün kademeleri teşekkür ediyor. Nasıl bir teröristim ki devlete yüklü miktarda vergi veriyorum' diye konuştu. İlk eşinin ölümünün ardından, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in başsağlığı mektubu gönderdiğini belirten Ertekin, bu mektubu da mahkemeye verdi.



Söz konusu mektubu ikinci eşinin arayıp bulduğunu belirten Ertekin, 'Bu süreçte gösterdiği gayret ve destek için kendisine ne kadar teşekkür etsem azdır' diye konuştu.



Ertekin, ilk eşinin cenazesine çok sayıda devlet adamı, iş adamı ve askeri yetkilinin katıldığını anlatarak, 'Hangi teröristin cenazesine böyle insanlar gidiyor?' diye sordu. Melahat Üzümcü'nün, eşinden boşandığı sırada mücevherlerin bölüşülmesi için uzman olarak çağrıldığını belirten Ertekin, çiftin malları bölüşmek amacıyla bir araya geldiklerinde büyük bir kavga çıktığını anlattı.



Darbe planlamakla suçlanıyorum



Ertekin, bu konuda tanık olarak dinlenilmek için çağrıldığını belirterek, 'Salih Güngör benim yakın arkadaşımdı. O nedenle Adil Serdar Saçan bana başka başka şeyler sordu' diye konuştu. AK Parti'ye yönelik darbe planlamakla suçlandığını belirten Ertekin, 'eski TBMM Başkanı Bülent Arıç'ın 20 yıllık dostu olduğunu, hatta annesinin cenazesini kendi elleriyle kabre indirdiğini' ileri sürerek, cenazeye ilişkin olduğunu öne sürdüğü fotoğrafı mahkeme heyetine verdi.

