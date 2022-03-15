Akif Beki: Oyları dağıtma formülünü değiştiriyorlar

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, AKP ve MHP'nin hazırladığı seçim kanunu teklifini değerlendirdiği yazısında, "Seçim barajı, hangi gerekçeyle hala meşrulaştırılacak! Siyaset mühendisliğinden başka ne dayanağı var! Bir de “artık oy”ları dağıtma formülünü değiştiriyorlar. Verildikleri partiden milletvekili çıkarmaya yetmeyen oyları, kendi lehlerine bölüştürecek, aslan payını kendileri alacak şekilde" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın oylarının Cumhur İttifakı'ndaki partilece gidecek biçimde dizayn edildiğini savunan Beki, "Temsilde adaleti tam sağlamanın önünde bir engel bırakılmadı. Sandığa atılan her oyun, Meclis’e eksiksiz yansıtılmasının önünde bir engel yok. Yine de geçerli oyların tamamı, hala milli irade doğrultusunda Meclis’e yansımayacak. Nedeni, Cumhur İttifakının siyasi çıkar hesabından başka neyle açıklanabilir!" diye yazdı.

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