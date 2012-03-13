Akif Beki, Milliyet ve Vatan gazetelerinin başına mı getirildi?

T24 - Radikal Gazetesi köşe yazarı ve haber kanalı 24’ün Genel Yayın Yönetmeni Akif Beki, Demirören Grubu tarafından satın alındığı günden beri hareketli günler geçiren Vatan ve Milliyet gazetelerinin Medya Grup Başkanı oldu. Akif Beki iddialara göre aynı zamanda Milliyet Gazetesi’nin genel yayın yönetmeni olacak.

Medyaradar'ın haberine göre; her iki gazetenin yönetim katındaki değişikliğin bundan ibaret olmadığı ve önümüzdeki günlerde yönetim kadrosunun değişeceği belirtiliyor.

Vatan Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmenliği’ni yürüten İsmail Yuvacan ile Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tayfun Devecioğlu’nun durumlarının önümüzdeki günlerde belirginleşeceği Medyaradar’a gelen bilgiler arasında.



AKİF BEKİ KİMDİR?



Akif Beki, 2 Temmuz 1971’de Bingöl’de doğdu. Yüksek tahsilini, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda yaptı. Üniversiteye başladığında gazetecilik mesleğine de adım atmıştı. 1990 yılında mesleğe muhabir olarak başladı.

Sırayla; Zaman gazetesi, Haftalık İzlenim, Flash TV’de ve Yeni Şafak, Yeni Yüzyıl ve Turkish Daily News gazetelerinde çalıştı. 1998 yılında Kanal 7 TV Washington Temsilciligi’ne atandı. 2001’de Türkiye’ye bu kez Ankara Temsilcisi olarak geri çağırıldı. Yeni Yüzyıl gazetesi için yazdığı dizi yazılardan, cemaat ve tarikat yapılarını inceleyen iki çalışması kitaplaştırılarak aynı gazete tarafından 1995 yılında okurlarına özendirme olarak verildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın zihin dünyasını konuşma dili üzerinden analiz eden üçüncü kitabı da 2003 yılında Erdoğan’ın Harfleri adıyla yayımlanmıştır. Başbakanlık Başdanışmanlığı görevinin ardından haber kanalı 24’ün Genel Yayın Yönetmenliği’ne getirildi. Radikal gazetesinde de köşe yazarlığı yapan Beki, evli ve bir çocuk babası.