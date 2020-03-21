Akif Beki: Medyaya uygulanan sıkı yönetim tedbirleri, cemaatteki isyanı bastırmaya gelince ortada yok; Diyanet yalnız bırakılıyor

Karar yazarı Akif Beki, Çin’in Vuhan kentinden yayılarak tüm neredeyse tüm dünyada binlerce kişinin ölümüne sebep olan ve Türkiye’de de görülen yeni tip Koronavirüs’e karşı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın aldığı ancak bazı vatandaşlar tarafından uygulanmayan tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Koronavirüs ile ilgili Basın İlan Kurumu’nun, “Münferit herhangi bir sorumsuzluk, yanlış yönlendirme, virüsle mücadelede görevli kurum ve kişilerin çalışmalarını zaafa uğratacak, kamu düzenini tehlikeye atacak haber ve yorumların yayımlanması durumunda re’sen işlem başlatacağımızı hatırlatırız” kararını hatırlatan Beki, “Gel gör ki medyaya uygulanan sıkı yönetim tedbirleri, cemaatteki isyanı bastırmaya gelince ortada yok. Diyanet yalnız bırakılıyor” dedi.

“Baş edemiyor Diyanet, laf dinletemiyor, söz geçiremiyor. Bu başkaldırıları kim durduracak peki?” diye soran Beki, “Bir önerim var” diyerek yazısının devamında şunları kaydetti:

Softalıkla mücadele, savcıyı karıştırmadan, polissiz de başarılabilir. Diyanet’in koronaya cevabını yanlış bulanlar mı var? Altında ne yattığına bakarsınız... Başımıza gelen her şey gibi bu musibette de bir ilahi mesaj olduğuna, dünya zevklerine fazla daldığımız için ilahi bir ikaz ve şefkat tokadı yediğimize, ama bize söylenmek isteneni devletin anlamadığına, yüzümüzü dine dönmek ve Allah’a yönelmek yerine ilahi iradeye karşı çıkarak camiden ve cemaatten daha da uzaklaştırıldığımıza mı inanıyorlar? Alırsınız karşınıza...Doğru cevap neden safları sıklaştırmak değil de arayı açmak? Bulaşıcı hastalıktan korunmak, niye Allah’ın muradına karşı gelmek değil? ‘Allah ne derse o olur, tedbirle ilahi takdir değişmez’ itikadının neresi sakat? Uymadıkları tabiat kanunlarını da Allah koymadı mı? Tane tane anlatırsınız.

Korona’yla savaşın ayrılmaz bir parçası da, batıl inanç ve hurafelerle mücadeledir. Ama gerisi Diyanet’in işi değil. Daha ne yapsın, zaptiyelik mi?

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