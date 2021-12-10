Akif Beki: Kaymak yiyenler Şişli'de de azalıyor

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kadıköy, Bakırköy, Şişli gibi ilçeleri kast ederek, "Türkiye pastasının kaymağını yiyorlar" açıklamasına atıfta bulunarak, "Sıkı durun, işte o Şişli'de 25 mahalleden 15'i bırakın kaymağını yemeği, pastadan yeterince pay dahi alamıyor. Aksine ekonomideki kötüleşmeden onlar da paylarına düşeni fazlasıyla alıyor. Ekmek derdinde, yoksullukla boğuşuyorlar.

Yine Şişli'de 100 bine yakın haneye, ihtiyaç halinde kullanabilmeleri için belediyenin gıda bankası kartı dağıtılmış. Daha önce belediyeden günlük sıcak aş desteği alan kişi sayısı ise binden 5 bine yükselmiş. Eskiden sokakta karşılaştığı ortalama her 10 kişiden 2'si başkandan iş isterken, şimdi 10 kişiden 8'i iş imkanı sorar hale gelmiş" diye yazdı.

Şişli Belediyesi'nin "Benim Bütçem" projesine işaret eden Beki, "Temel hizmet giderleri dışındaki harcamaları, ilçe halkıyla birlikte planlıyorlar.

Mahalleli komisyonlar seçiyor, onlar ilçe bütçe konseyini oluşturuyor. Ve 114 milyon liralık bütçenin nasıl kullanılacağı, onlarla birlikte kararlaştırılıyor.

Kadın-erkek, genç-yaşlı herkes temsil ediliyor ve söz hakkı var. Başka yerlerde de uygulanmaya başlayan yeni bir model. Bu yolla belirlenen bütçeden kişi başına düşen harcama, dünyada 5 dolarla 50 dolar arasında değişiyormuş. Mesela New York'ta 5 dolar. Şişli'de ise planlama tarihindeki kurla 51 doları yakalamışlar.

Türkiye'nin tek başlılık sistemiyle yönetildiği bir dönemde, Şişli'yi çok başlılıkla yönetmeyi seçtiği için Başkan Keskin'i kutlarım. Darısı, diğer ilçelerin başına" ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...