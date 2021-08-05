Karar yazarı Akif Beki: İstanbul’daki Afgan askerlerinin sırrı

Karar yazarı Akif Beki, Türkiye'ye gelen Afganlara ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, bir kaynağıyla yaptığı görüşmeye yer verdi.

Türkiye'ye son günlerde yasa dışı yollarla gelen Afganların, ABD askerleri ile birlikte görev yapan Afganistan Hükümet birliklerinin askerleri olduğu ve ABD unsurlarının organize ettiği otobüslerle İran'ı geçtiği iddia edildi.

Beki, İstanbul Zeytinburnu sahilinde asker kıyafetiyle görülen Afganlar olduğunu hatırlatarak, "3 Ağustos’ta, 9’unun yakalandığı açıklandı. Kalabalık halinde görüntülendikten bir hafta sonra. ABD Dışişleri’nin ateşlediği tartışmadan sonraya denk gelmesi tesadüf mü? Askeri kıyafetle İstanbul’da ne aradıkları, nasıl geldikleri, yakalanmaları için ne beklendiği hala bilinmiyor" dedi.

"Kaynağıma güvendiğim halde, başta ihtiyatla yaklaşmıştım. Yanıltılıyor olabilirdi. Fakat son gelişmeler, içerdiği iddialara ciddiyet kazandırdı" diyen Beki, kaynağının sözlerini aktardı:

“Az önce Kabil’de görev yapan uluslararası bir sağlık örgütünün yöneticisi ile yaptığım telefon görüşmesinden kısa bir özet...

Bir: Türkiye’ye giriş yapan gruplar, son 10 senedir ABD askerleri ile birlikte görev yapan Afganistan Hükümet birliklerinin askerleri.

İki: ABD çekilince hakimiyetin tümüyle Taliban’a geçeceği bilindiği için ABD kontrolünde ülkeden çıkartılıyorlar.

Üç: İran sınırına kadar hükümet birliklerine ait araçlarla getiriliyorlar. İran’ı yine ABD unsurlarının organize ettiği otobüs ve kamyonlarla geçip, Türkiye sınırına kontrollü olarak taşınıyorlar.

Dört: Türkiye sınırında da yine otobüs ve kamyonlarla alınıp, kontrol altında çeşitli şehirlerdeki kamp, kışla, kontrol merkezi gibi yerlere götürülüyorlar.

Beş: Bu durum bir mülteci göçü değil ve buradaki Birleşmiş Milletler komiserliği, Dünya Sağlık Örgütü vs gibi kurumlar tarafından izlenmiyor.

Afganistan’dan haber bunlar, gerisini açıklamak artık bizim yetkililerimize düşer.”