Akif Beki: İnciler saçarak martaval okumayı kessen diyorum artık!

Karar yazarı Akif Beki, isim vermeden bir editöre referandum kampanyasında kullanılan siyasi araçları tekrarlamasına tepki gösterdi. Beki, "O elindeki propaganda setinin son kullanım tarihi geçti, bu tarafa intikal etsen diyorum artık" diyerek, "İnciler saçarak martaval okumayı kessen diyorum artık" ifadesini kullandı.

"Yalandan pehlivanlığın, dümenden kahramanlık taslamanın lüzumu yok. Daha mı iyi bileceksin dostu, düşmanı" diye yazan Beki, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı.

"İkincisi de mangal yürekli kardeşim, ateşli taraftarsın anlıyorum ama ne dünyaya güç göstermeye, ne Siyonist Haçlı gulyabanileri tepelemeye, ne de sandıkta oy patlamasıyla Hans’ın, George’un, Simon’un suratında Osmanlıyı patlatmaya gidiyoruz.

Harbe değil, ülkeyi daha iyi kimin yöneteceğine karar vermek için seçime giriyoruz.

Ve bu seçimde Hans’ın, George’un, Simon’un falan oy hakkı yok.

İktidar değişsin mi, kalsın mı diye onlar tercih kullanmayacak.

Sonucu onlar değil bizim vatandaşlar belirleyecek. İnciler saçarak martaval okumayı kessen diyorum artık."