Akif Beki: İktidarın planı OHAL olamaz

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Prof. Dr. İzzet Özgenç'in "ağır ekonomik bunalım" gerekçesiyle OHAL ilan edilebileceğine yönelik sözlerini değerlendirdiği yazısında, "Belli ki Özgenç de yeni modele akıl sır erdirememiş. Olsa olsa ekonomiyi krize sürükleyip OHAL ilan etmek için yapılıyordur, yoksa niye denensin ki böyle bir şey diye varsaymış.

Başka anlam verememekte yalnız ve haksız değil. Dün Yeni Şafak bile ekonomiye bu kötülüğü yapsa yapsa, iktidara diz çöktürüp muhalefete destek vermek isteyen gizli bir el yapabilir havasındaydı" ifadelerini kullandı.

"Faiz düşürülünce enflasyon düşseydi, faizin sıfırı gördüğü Avrupa’da, ABD’de enflasyon patlar mıydı? Enflasyona, eğer durmazsa faizi yükselterek müdahale etmeye hazırlanırlar mıydı?" sorularını yönelten Beki, "Evet, ‘ekonomik bağımsızlık savaşı’ gibi uçuk söylemlere inandırıcılık ve gerçekçilik kazandırmak için MGK’yı, ekonomiye karıştırabilirler.

Yol açtıkları krize, milli güvenlik sorunu süsü verebilirler. Başarısızlık, beceriksizlik ve kötü yönetime türlü kılıflar uydurabilirler. Ama OHAL’den medet ummaya vardıracaklarına ihtimal vermem" diye yazdı.

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TIKLAYIN | Erdoğan'ın yasa tasarılarını 'onaylattığı' Prof. Dr. İzzet Özgenç: Kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle OHAL ilânına toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir