Akif Beki: İktidardakilerle yakınlarının albümünden böyle çarpık bir fotoğraf ilk kez çıkmıyor

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Kolombiya'dan gelen kokain kargosunun sahibi Ali Osman Akat'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere pek çok AKP'liyle samimi pozlarının olduğunu belirterek, "İlk kez olsa, anlaşılabilirdi. Bir taraf iş dünyasından, diğeri siyasetçi. Konumları sebebiyle açıklanabilirdi ilişkileri. Fakat iktidardakilerle yakınlarının albümünden böyle çarpık bir fotoğraf, ilk kez çıkmıyor.

Hayırsever iş insanı Zarrab’tan Çiftlikbank tosuncuğuna, Thodex vurguncusundan bilmem ne dolandırıcısına, pudra şekerci Genel Merkez büro elemanından kara para sanığı Sezgin Baran Korkmaz’la mafyanın aylığa bağladığı rüşvetçi siyasetçilere...Kimler fırlamadı ki o albümden! Ne fotoğraflar dökülmedi, ne sarmaş dolaş kirli ilişkiler saçılmadı ki ortalığa!" diye yazdı.

Siyasetçilerin, özellikle İçişleri Bakanı'nın dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Beki, "Daha yeni İngiltere’de polis, salgın tedbirlerine aykırı davranmaktan Başbakan’la Maliye Bakanı’na ceza kesti.

Bizde, bir ucu örgütlü suç dünyasına uzanan en pervasız fotoğraflar dahi sorgulanamıyor. Çektiren değil sorgulayan suçlanıyor" ifadelerini kullandı.

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