Akif Beki: Halkın, zam korkusuyla rahatının kaçırılmasına, varlık kuyruklarına koşturulmasına müsaade edilmiyor çok şükür!

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, RTÜK'ün televizyonlara milyonlarca liralık para cezası kestiğini belirterek, "Başkan Ebubekir Şahin, cezaların büyük kısmının yalan beyanla sahtekarlık yaparak halkı kandıran, dini duyguları istismar eden yayınlara verildiğini açıklamıştı.

Şahin, cezaların neden hep FOX, Halk TV, KRT ve Tele1’e denk geldiğini de aynı gerekçeyle izah ediyordu. RTÜK’ün, muhalif medyayı değil yalan ve dezenformasyonu cezalandırdığı, mücadelesinin süreceği kaç defa söylendi. İktidar, yalan ve dezenformasyonla mücadeleyi takviye için bir sosyal medya düzenlemesi dahi hazırlıyor. Halihazırda Emniyet de boş durmuyor. Son örnek, ayçiçek yağı konusunda yaşandı" diye yazdı.

Emniyet'in ayçiçek yağına zam yapılacağıyla ilgili paylaşımlara işlem başlatıldığına işaret eden Beki, "Benzine, mazota her zam öncesinde akaryakıt istasyonlarında kuyruklar oluşuyor.

Fakat vatandaşların nereden haber aldıkları, kimler tarafından panikletildiği tespit edilemiyor ki...Henüz benzin kuyruklarını tahrik eden paylaşımlarla ilgili bir işlem duyulmadı. Doğru çıkan zam beklentisine sokmak, yağa gelince halkı yanıltıcı paylaşım da benzinde değil mi?

50 lira ucuza araç deposu doldurmak için kuyruğa girilmesiyle 50 lira ucuza ayçiçek yağı almak için market kuyruğuna koşulması arasında bir fark gözetilmiyordur, sanmam.

İkisinin de sorumlularına bir muamele yapılacağına kuşku yok. Demek ki benzin kuyruklarının sorumluları tespit edilemiyor. Aklınıza başka bir şey getirmeyin.

Müsebbipleri yakalanabilse, benzin kuyruklarına yönelik tahriklerin de önüne geçilecektir. Halkın, zam korkusuyla rahatının kaçırılmasına, varlık kuyruklarına koşturulmasına müsaade edilmiyor çok şükür" ifadelerini kullandı.

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