Akif Beki: Gökçek'e var da muhtarlara yok mu!

İçişleri Bakanlığı, seçimle gelmiş 259 muhtarın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Karar yazarı Akif Beki yazısında, "Ne bir tepki yükseldi, ne tantana koptu, ne tartışma çıktı...259 muhtar tek torbaya konup bir seferde harcanıyor ve sıradan bir sarf malzemesi gibi üstünde bile durulmuyorsa, sorun yok mu?" diye sordu.

"İspatlanmamış afaki ihbar ve şüpheler "

Akif Beki, Melih Gökçek’in istifasını hatırlatarak, "Seçilmişlerin, idari tasarrufla değil ancak kesinleşmiş yargı kararlarıyla görevden alınabileceği söylenmemiş mi, tepkiler konmamış mıydı? Nedense sıra muhtarlara gelince aynı demokratik duyarlılık depreşmedi. Terör örgütlerine veya MGK’nın milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verdiği yapılara üyeliği ya da irtibatı değerlendirilenlerin uzaklaştırıldığı söylendi. Anlıyoruz ki haklarındaki ‘sakıncalı’ faaliyet suçlaması, ispatlanmamış afaki ihbar ve şüpheler üzerine bina ediliyor. Erkler arasında hak ve yetki gaspı, muhtarlar için geçerli değil mi yoksa, onların başı kel mi? ‘Amaç siyaseten uyumsuz muhtarlarla değil de terörle mücadeleyse yol bu olmamalı’ diyene rastlanmıyor ama. 259 muhtar tek torbaya konup bir seferde harcanıyor ve sıradan bir sarf malzemesi gibi üstünde bile durulmuyorsa, sorun yok mu?" diye yazdı.

Akif Beki'nin "Gökçek’e var da muhtarlara yok mu!" başlığıyla (27 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz