Akif Beki: Erdoğan'ın sözlerinin buralara çekilmesine izin vereceğini sanmam

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını da yapan Karar yazarı Akif Beki, Erdoğan'ın Ankara'da Çankaya, İstanbul'da Kadıköy, Şişli ve Beşiktaş için söylediği sözler hakkında değerlendirmede bulundu. Beki, "Sözlerinin, yanlış yoruma açık zannedilip buralara çekilmesine ve müsaitmiş gibi fitneye alet edilmesine izin vereceğini sanmam" dedi.

Erdoğan Çankaya, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli gibi yerlerdeki seçim sonuçlarının ‘ülke gerçekleriyle ilgisi olmadığını’ öne sürmüştü. “Türkiye yansa da şaha kalksa da bunların umurlarında değildir" diyen Erdoğan, "Buralardaki seçmen profili Türkiye pastasının kaymağını yiyen kesimden oluşuyor” ifadesini kullanmıştı.

Beki, Erdoğan'ın bu sözlerini değerlendirdi. "Bu sözler ilçeyi ilçeye düşman etmekten başka neye yarar" diyen Beki yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

...Dün İSEDAK toplantısında İslam dünyasına birlik, beraberlik çağrısı yapan, farklılıklarımızı kaşıyarak bizi birbirimize kırdırmak isteyenlerin oyununa gelmeyelim diyen, başka ülkelerden Müslümanlarla aramıza duvar örmememizi haykıran bir Erdoğan mı...Kadıköy’de, Çankaya’da yaşayan kendi vatandaşlarını oyları yüzünden ayrıştıracak? Dışlayacak, ötekileştirecek, kutuplaştıracak ve kardeşlikten çıkaracak?

Cumhuriyet gazetesinin sitesi, İSEDAK haberini anonslarken daha spotta Cumhurbaşkanı’nın CHP seçmeniyle ilgili sözlerini hatırlatıyordu.

‘Yabancı ülke vatandaşlarına şöyle, kendi insanına gelince böyle’ demeye getiren bir gönderme...

En çok vergi nerelerden toplanıyor, en çok sosyal yardım ve destek nerelere dağıtılıyor, kimden alıp kime veriyor devlet, ilçe bazında istatistikleri açıklansın görelim diyen de çıkar yarın.

‘Sanki AK Partililer çalışıyor da yattığı yerden beleşçi CHP’liler mi yiyor’ diye soran da eksik kalmaz.

‘Ülkenin kaymağını kim üretiyor, refaha aldığı paydan daha fazla katkıda bulunanlarla koyduğundan fazlasını harcayan ilçeler hangileri, kim kimin sırtından geçiniyor, kimin kazancı kime peşkeş çekiliyor’ tartışması abes değilmiş gibi...

İlçeyi ilçeye düşman etmekten başka neye yarar.

Sözlerinin, yanlış yoruma açık zannedilip buralara çekilmesine ve müsaitmiş gibi fitneye alet edilmesine izin vereceğini sanmam.

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