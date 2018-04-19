Akif Beki: Erdoğan'ın açıklamasında bu sorunun cevabı yok

Karar yazarı Akif Beki, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün (18 Nisan 2018) erken seçime ilişkin olarak yaptığı açıklamayı değerlendirdi. "Erdoğan, baskın seçime daha baskın bir seçim teklifiyle mi karşılık verdi? Kendi dışında kurulan bir oyunu, karşı oyun kurarak mı bozdu? 'Sürprize sürpriz' mi dedi, 'öyle olmaz böyle olur' mu demeye getirdi?" diyen Beki, sözlerine "Hiçbiri muallakta değil. Bahçeli'yle bir fikir ve anlayış birliğine vardıklarını kendi ikrarından biliyoruz. Sadece ne zaman ve nasıl oldu diye, perde arkasına henüz vakıf değiliz" diye devam etti.

Akif Beki, "Erdoğan'ın açıklamasında cevabı olmayan soru" başlığıyla yayımlanan (19 Nisan 2018) yazısında sözlerine şöyle devam etti:

"Sadece ne zaman ve nasıl oldu diye, perde arkasına henüz vakıf değiliz. Siyasetin kapalı kutusu, sır küpü Devlet Bahçeli. Ortağını değilse bir başkasını faka bastırmak istemiş olmalı. Rakiplere hazırlanma süresi tanımamak gibi bir hesabı yoksa, istenmeyen parti ve adaylar da yetişip girebilecekse, mantığı nedir apar topar baskın seçimin? Parti çıkarı yok bu telaşta, tek amaç sistemdeki belirsizliği bir an önce gidermek mi yani?"

Erdoğan ne demişti?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Kasım 2019'da yapılacak seçimlerin, "Olumsuz gelişmeler olabilir" uyarısıyla 26 Ağustos 2018'e çekilmesini önermişti. İlk etapta yorum yapmaktan kaçınan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ertesi gün (18 Nisan 2018) Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından teklifi kabul ettiklerini açıklamış, seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılacağını duyurmuştu. Erdoğan şunları söylemişti:

"Değerli basın mensupları, bugün MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli’yle oldukça verimli bir görüşme yaptık. Bildiğiniz gibi Sayın Bahçeli’yle de daha önce çeşitli defalar bir araya gelerek ülkemizle ilgili iç ve dış gelişmeler üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. Bugünkü görüşmede de oldukça geniş bir yelpazede istişare ettik. Bu çerçevede Sayın Bahçeli’nin dün ifade ettiği seçimlerin erkene alınmasıyla ilgili teklifini de değerlendirme fırsatı bulduk.

"15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığa uğratılması siyasette de yeni bir dönemin miladıdır. Milletimizin darbe gecesi gösterdiği kahramanlık asla unutulmayacaktır. Ardından 29 gece tutulan demokrasi nöbetleri milletimizin istikbaline ve istiklaline sahip çıkma sembolü oldu. Yenikapı’da yaptığımız ve milyonlarca vatandaşımızın katıldığı miting ise milletimizin biz siyasetçilere verdiği mesajı çok açık ve net bir şekilde ortaya koydu. Nitekim 16 Nisan’da milletimizin açtığı bu yol da ortaya çıktı."

"Yönetim sistemi değişikliğini yine Sayın Bahçeli’nin ön açması ve desteğiyle hayata geçirme fırsatı bulduk. Türkiye hala 16 Nisan’dan sonra hala eski diye ifade edebileceğimiz sistemle yönetilmektedir.

"Milletimize verdiğimiz taahhüde uygun şekilde 2019 Kasım seçimine kadar dişimizi sıkmaktan yana olduk. Ancak gerek sınırötesi operasyonlar, gerek bölgemizde yaşanan tarihi önemdeki hadiseler belirsizlikleri aşmayı zorunlu hale getirmiştir. Bahçeli’nin önerisini enine boyuna müzakere ettik. Sonuçta karşı karşıya olduğumuz fotoğrafı değerlendirdik. Erken seçim teklifine olumlu yaklaşmamız gerektiği konusunda görüş birliğine vardık.

"Suriye’deki gelişmelerin hızlandığı, makroekonomik dengeden büyük yatırımlara kadar önemli kararlar vermemiz gereken bir dönemde seçim konusunu ülkemizin gündeminden bir an önce çıkarmak şarttır. Sayın Bahçeli’yle yaptığımız istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018’de yapılmasına karar verdik.

"YSK da şüphesiz hazırlıklarına şüphesiz başlayacaktır. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm emeği geçen arkadaşlarımı şükranla yad ediyorum. Milletimiz ülkemiz için hayırlı olsun diyorum.