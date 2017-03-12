Akif Beki: Erdoğan, Putin'le ölçüp biçerek konuştu; nezaketiyle ezdi, utandırdı dense yeri

Eski Başbakanlık Danışmanı ve Hürriyet yazarı Akif Beki, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili olarak "Putin’le anladığı dilden ölçüp biçerek, sakin, son derece dikkatli ve azami kontrollü konuştu. Nezaketiyle ezdi, utandırdı dense yeri" dedi.

Akif Beki'nin "Putin gibi gelsin bize dostluk neymiş görsün Merkel" başlığıyla yayımlanan (12 Mart 2017) yazısı şöyle:

Eminim Almanlar da şimdi oturmuş, Erdoğan’ın Moskova ziyaretinin nasıl olup da bu kadar başarılı geçtiğini kavramaya çalışıyordur.

1993’ten beri PKK’yı terör örgütü diye yasaklamak yetmiyormuş demek ki.

Öcalan posteriyle PYD flaması dahil, PKK’nın kullandığı ne kadar sembol, bayrak ve logo varsa, 33’ünü birden yasaklayan genelgeler yayımlamak da yetmiyormuş...

Sinsilikten geçinen Avrupalıların, Rus dobralığından çıkaracakları çok dersler var.

Putin'in kadirşinaslığı Merkel'de ne arar

İki alıp bir sayan sıkı bir al-verci, blöfe gelmeyen poker suratlı bir pazarlıkçı Putin.

Ama ağza bir parmak balın nasıl çalınacağını da biliyor, yumuşak başlılığı da seviyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan lafını esirgeyerek, sözünü sakınarak, diklenmeden dik durmanın semerelerini Rusya’da toplamaya başladı.

Reelpolitiğin, gücüyle orantılı gerçekçi siyasetin ödülü... Rasyonel akla mukayyet olmanın, sinirlere hâkimiyetin, öfkesini bastırarak kızmadan, germeden, agresifleşmeden kuyruğu dik tutmanın zaferi bu.

PYD için dokundurması bile yetti

Erdoğan, PKK’nın Suriye kolu PYD’nin Moskova’nın göbeğindeki faaliyetlerine son verilmesini özellikle beklediğimizi söyledi.

Başka da iğneleyici laf sokuşturmadı, kanırtmadı, bilerek sert yapmadı, ağır konuşmadan tadında bıraktı.

Putin’le anladığı dilden ölçüp biçerek, sakin, son derece dikkatli ve azami kontrollü konuştu. Nezaketiyle ezdi, utandırdı dense yeri.

PKK’yı halen terör örgütü saymamalarını, Rus askerlerinin Menbiç’e bizi sokmamak için üniformalarına PYD arması takıp devriye gezmelerini, örgütün Suriye’deki faaliyetlerine destek ve cesaret vermelerini, hamiliğini üstlenmelerini filan daha yüzüne vurmasına gerek bile kalmadı.

Fakat Putin de kıt anlayışlı değil, buradaki inceliği takdir etmeyi bildi. Lafın tamamını söyletmeden misafirinin Kremlin’den memnun ayrılmasını sağladı.

Çetin ceviz ama dik başlı değil

Bakmayın Putin’in almaza yatıp basın toplantısında konuya hiç girmemesine, kendini tutup soğukkanlılığı kaybetmemesine...

Soruyu gargaraya getirerek geçiştiriyormuş, tavrını belli etmiyormuş, havaya bakarak ıslık çalıyormuş gibi yaptı ama mesajı da anında aldı.

Hemen taviz üstüne tavizlerle kelam rüşveti vermeye, ödünler dağıtarak mahcubiyetini kapatıp saklamaya, ayıbının üstünü örtmeye soyundu.

Peşin alıp vaat çekleriyle taksit taksit geri ödeyeceksen de...

Zaten niyetini, ziyaret öncesinde yaptığı jestle göstermişti Putin.

Tarım ürünlerimizden dördü üzerindeki ambargoyu derhal kaldırarak yaptırımlarını gevşetmişti.

Geriye kalan vize yasaklarıydı, askıya alınmış çalışma izinleriydi, sınırdan sokulmayan TIR’lar meselesiydi, öbür sebze ve meyvelere ambargonun sürmesiydi filan... Hepsini ‘yakın zamanda’ kaldırma vaadini bir çırpıda müjdeledi.

Merkel hâlâ bakanlarımızı Almanya’ya sokmasın. Bir seyahati hayal kırıklığına dönüştürmemeyi, sırtını pışpışlayıp gönderebilmeyi, muhatabına hakkı olanı verirken hakkın iadesi gibi yapmamayı, onu da zamana yaymayı, yine de karşısındakini şımartabilmeyi, taviz kopartma sevinci yaşatabilmeyi varsın öğrenemesin...

Kıramadık şu Almanların sınır harbi sevdasını

Gücünüzün yettiğine posta koyarak... Gözünüzün kestiğini ezerek, aşağılayarak boyun eğdirip diz çöktürdüğünüz zamanların ruhu değişti.

Devir; ‘küstahlıklarla, dümdüz tavizsiz kafalarla değil; kuzu postuna bürünmüş kurt gibi de olsa gurur okşayıcı tavizlerle, geri viteslerle gelen canımı yesin’ devri.

Ama Merkel ve hükümeti hâlâ yeni dönemin ruhundan anlamıyor, sopasını aba altına saklamayan kuzulaştırma siyasetinde diretiyor.

Gönülleri fethedip dostluğumuzu kazanmak istiyorsa Putin’i örnek alsın biraz.