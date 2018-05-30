Akif Beki: Dolar saldırısını püskürten kılıca bakın siz!

Karar yazarı Akif Beki, kurun aşağı yönde hareket etmesinin nedeninin, "Kaba çene kuvvetiyle tehdit savurmak, yağmadan esip gürlemek, pata küte lafla girişmek, Allah ne verdiyse sözde bir güzel benzeterek haddini bildirmekten" olmadığını, "Merkez Bankası'nın kılıcını çekmesinden" kaynaklandığını yazdı. Beki, "Piyasalara gerekli araçlarla müdahale ediyoruz’ derken Cumhurbaşkanı’nın kastettiği araç da, Merkez’in elindeki kılıçmış. Onu da öğrenmiş cengaverler" dedi.

Akif Beki'nin, "Dolar saldırısını püskürten kılıca bakın siz!" başlığıyla (30 Mayıs 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘vur’ dediğini çalakalem öldüren cengaverlerde gördüm en coşkulu zafer başlığını; “Merkez kılıcını çekti” yazıyordu.

Hiç değilse faiz lobisinin balonunu söndüren, dolar mafyasını madara eden, organize kur saldırılarını bozguna uğratan muzaffer gücün ne olduğu hakkında bir farkındalıkları var.

Kaba çene kuvvetiyle tehdit savurmak, yağmadan esip gürlemek, pata küte lafla girişmek, Allah ne verdiyse sözde bir güzel benzeterek haddini bildirmekten değilmiş demek dolardaki gerileme.

Kur aşağı geldiyse bunu yapan, Merkez’in kılıcını çekmesiymiş.

Hani Erdoğan ne vakit sözünü dinlemiyor diye yüklense... Faiz lobisine ruhunu satmakla, milli paraya da vatana da ihanet etmekle suçlanan... Evire çevire pataklanan, yemediği dayak kalmayan Merkez Bankası var ya... Oymuş işte doları yere seren.

‘Piyasalara gerekli araçlarla müdahale ediyoruz’ derken Cumhurbaşkanı’nın kastettiği araç da, Merkez’in elindeki kılıçmış. Onu da öğrenmiş cengaverler.

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‘Merkez kılıcını çekti’ mi demiyorlar gururla... Merkez’in faiz artırma kararına hükümetten tam ve güçlü destek mesajları mı pompalamıyorlar...

‘O faiz kılıcını kınından çıkarmayı bırak, yerinden kımıldatmayı bile aklından geçirirsen alırız aklını başından’ diye posta koyan mecralarda okuyunca, bir hoş oluyor insan.

TL satıp döviz alma işleminin örgütlü bir suç eylemi olduğu ısrarından vazgeçtiler demek ki.

Örgütlü suça girse, organize bir saldırıdan kaynaklansa bu cevap yetmezdi püskürtmeye.

Sopa gösterip gözünü korkutmak değil, teminat ve güvence verilmesi, son raundun kazanılmasında etkili oldu.

Serbest piyasaya bağlı kalınacağı, kuralların değiştirilmeyeceği, piyasa gerçekleriyle inatlaşılmayacağı mesajları rahatlama getirdi.

Panikleyerek TL’den kaçan yabancı yatırımcılar, Merkez’in bağımsızlığından geri adım atılmayacağı taahhütleriyle yatıştı.

Uçuk komplo teorilerine havale etmek yerine, mücadelede ayakların yere değmeye başlamasının eseri, bu sonuç.

Faiz mafyasının saldırılarına değil de ürkütülmüş yabancı yatırımcılara cevap verir gibi konuşulması, dövizi iki seksen uzattı.

Kurda yapay bir oyun varsa bile bu, iktidarı devirmeyi hedefleyen bir dış operasyondanmış gibi havanda su dövülmesi değil de... En fazla ticari manipülasyonlardan kaynaklanıyormuş gibi gerçekçi bir karşılık verilmesi getirdi başarıyı.

TL’nin geleceğine güveni sarsan, yatırmcıyı korkutan belirsizlikleri körüklemek nasıl patlattıysa kuru... O belirsizlikleri ortadan kaldıran sözler de sakinleştirdi.

Hatta Merkez müdahalede gecikmese, faiz kılıcına zamanında davransa kaybımızın bu kadar büyümeyeceği de ortaya çıktı.

Faiz terörü örgütüyle, dolar mafyasıyla yükseklerden uçarak savaşan arkadaşlardan, gün gelecek Merkez’in salladığı faiz kılıcına methiyeler de mi işitecekti bu kulaklar!... Kaderde bu da mı vardı, daha neler görecek bu gözler bakalım.