Akif Beki'den bakanlığa: "Düşmanlık, yalan, iftira, çarpıtma"yla suçladıkları şey, kendi Bakan'larının beyanı

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Ulaştırma Bakanlığı'ndan Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin yapılan açıklamayı değerlendirdiği yazısında, "Biliyorsunuz; garanti edilen geçiş sayısı, günlük 45 bindi. Aradaki farkı devletin ödeyeceğini, Cumhurbaşkanı da söylemişti. Hatta Bakan, garantili rakamı geçiş ücretlerine yansıtmadıklarını özellikle belirtmişti. Geçenlere yansıtılmayan kısmı, geçmeyenlere yansıtılacaktı.

Üstünü tamamlamanın Hazine’ye kaça geleceği hesaplanınca da 11 milyon lira fark çıkıyormuş. Karar’ın yaptığıysa bazı gazeteler gibi bu haberi vermekten ibaret. Meğer buna köpürüp de bir hışımla o yalanlamayı döşenmişler" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın telaşla kaleme alınmış, nefret saçan bir metin olduğunu kaydeden Beki, "Oysa “düşmanlık, yalan, iftira, çarpıtma”yla suçladıkları şey, kendi Bakan’larının beyanı. Ama düzeltmek, unutturmak ister gibi onu hiç hatırlatmıyorlar. “İlk hafta ücretsiz geçişlerde hafta içi günlük geçiş 20 bine, hafta sonu 40 bine yaklaşmıştır” diyorlar. Ücretli geçiş sayısını örtbas için, yerine ücretsiz geçişleri koymak da nedir? Asıl yanıltıcı algı çarpıtması bu değil midir peki?" diye yazdı.

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