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Akif Beki: Davutoğlu, AKP'de 7 Haziran'ın sorumlusu olarak görülmüyor

'Davutoğlu’nun liderliği tartışılmaya açılmış değil, istifa emaresi görmüyorum'

09 Haziran 2015 21:27

Bu niye oldu sorusunun, cevabı var. Seçim öncesinde gidişatın iyi olmadığı yönünde ikazlar bana geliyordu. 7 Haziran öncesi eleştiriler dikkate alınmadı, sanırım bu aşamadan sonra daha dikkate alınacaktır.

Hem Ankara’ya yerleşip hem Ankaralılaşmaktan kurtulmak çok mümkün değil. Eşyanın tabiatına ters. 13 yıldır iktidar refleksi kullanan bir partiden bahsediyoruz, zaten 15 yıllık bir parti. Doğal olarak iktidarda bulunmanın gereklerini yerine getirmek için iktidar refleksi gösteren bir partiden söz ediyoruz.

İktidar refleksi ne kadar partinin genel karakteri haline dönüştü, bunu da tartışacağız. Sorun göze perde inmesinde, basiretsizleşmede.

Birçok spekülasyon var ama masada olmayan bir tek şey var, o da Ahmet Davutoğlu’nun liderliği. Parti içinde Davutoğlu’nun liderliğinin tartışıldığını görmedim. Nesnel bir gözlem olarak söylüyorum. Şu an itibariyle 7 Haziran’ın sorumlusu olarak görülüp, liderliği tartışılmaya açılmış biri değil, böyle bir emare görmüyorum.

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