Akif Beki: Brunson'un suçlarını da ortalığa döktük mü bizden güçlüsü yok, katar önümüze kovalarız

Karar yazarı Akif Beki, Türkiye ile ABD arasında krize yol açan rahip Andrew Craig Brunson olayıyla ilgili olarak değerlendirmede bulundu. ABD basının takas spekülasyonları ortaya attığını fakat Ankara'nın bu iddialara anında cevap vererek "bastırdığını" belirten Beki, "Brunson’un suçlarını da ortalığa döktük mü bizden güçlüsü yok, katar önümüze kovalarız" ifade etti.

Akif Beki'nin "Trump'ı vuruşmadan da yenemez miyiz?" (28 Temmuz 2018) başlıklı yazısı şöyle:

Amerikan Başkanı’yla yardımcısı ne diyor; rahip Brunson tamamen masum, ipe sapa gelmez bahanelerle yargılanıyor ve elle tutulur hiçbir somut delil bugüne kadar gösterilemedi...

Küstahça tehditlerine pabuç bırakacak değiliz tabii, zaten Ankara bırakmıyor da.

Ama anti-emperyalizmle savaşıyoruz havalarına girip el yükseltmeden, kafasına vurmadan da hakkından gelebiliriz Trump Amerikası’nın.

İstersek, vuruşma çığırtkanlarının dolduruşlarına gelmeden de mahvı perişan eder, iflahlarını bile sökeriz.

Ondan kolay ne var; gösterelim delilleri, ortaya koyalım casusluk bağlantılarını, gözler önüne serelim pastörün FETÖ ve PKK’ya üye olmadan, bu örgütler adına nasıl terör suçları işlediğini...

Dayanaksız dedikleri tutuklama gerekçelerini ispatlayalım...

Başlarına geçirmiş olmaz mıyız yalanlarını?

Nesini savunacaklar, gıklarını bile çıkaramaz olurlar, keseriz bir seferde seslerini.

***

Ha, diyeceksiniz ki hakim medya tam aksini öneriyor...

Rahibi derhal geri tıkalım içeri, ev hapsinden tekrar cezaevine yollayalım, bak nasıl kuzu olup alttan alıyorlar, bu dilden anlar onlar.

Diyeceksiniz ki...

Yetmezse İncirlik’i de kapatalım, NATO’dan da çıkalım, gör bak mesajı anında alıp nasıl geri basıyorlar, nasıl karşımızda iki büklüm yalvarmaklı oluyorlar.

E neden olmasın, elimizden gelir evvel Allah...

Süper güçmüş, görsünler günlerini, öğrensinler tehditlerinin bize sökmeyeceğini, hadlerini bilsinler diye...Pazı da gösterebiliriz, diş de gıcırdatabiliriz.

Fakat Brunson’un ciddi casusluk ve terörizm suçlamalarıyla yargılandığını anlatmanın, Amerika’yı alt etmenin başka yolu yok mu? Daha basit ve etkili bir yol?...

Yargımızın bağımsız, Türkiye’nin egemen bir devlet olduğunu, hadsiz emir ve müdahalelere boyun eğmeyeceğimizi daha meşakkatsiz, daha kestirmeden de gösteremez miyiz onlara?

Ama hayır, bunun yolu mangalda kül bırakmayan manşetlerle, salt çene kuvvetiyle saldırıyı püskürtmek değil.

“Savurdukları küstah tehditleri suratlarına çarptık, hak ettikleri cevabı aldılar” demek de gerekliydi. Söz düellosu açısından süper oldu.

Ancak...

“Gücümüzü gösterelim, itilip kakılmaya gelmeyiz biz, kibirlerini başlarına yıkalım” kostaklanmalarıyla kalmayacaksak...

Trump’a cevap olarak rahibi tekrar tutuklamak, yargımızın siyasetten bağımsızlığını göstermek için iyi bir fikir değil.

Aslında takasa sokmak için uyduruk bahanelerle rahibi tuttuğumuz yalanları üfürmüyorlar mı?

Yargımızın bağımsızlığına atılan bu iftirayı çürütecek şey de, Brunson’un gerçek suç delilleridir.

Dolduralım suçlamaların altını, keselim iftiracıların uzattığı dili. Bizimle dil dövüşüne bile takat bulamasınlar.

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Washington Post’ları, hemen başlamadı mı yine asılsız şayialar çıkarmaya?

Güya Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinde Trump’la takas pazarlığına oturmuş. İsrail’in düzmece teröre destek iddialarıyla tutukladığı vatandaşımız Ebru Özkan’ı bıraktırmasını istemiş. Karşılığında da Brunson’u serbest bırakma sözü vermiş...

Trump gereğini yapmış ama Erdoğan hesapta sözünü tutmamış, ondan atmış tepeleri, çılgına dönmüşler filan festekiz...

Neyse ki takas pazarlığı spekülasyonu, anında bastırıldı Ankara tarafından.

Brunson’un suçlarını da ortalığa döktük mü bizden güçlüsü yok, katar önümüze kovalarız. Ne duruyoruz haydi!