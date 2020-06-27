Karar yazarı Akif Beki: "Bir köyde iki muhtar, bir şehirde iki vali olmaz, kaos olur, ikilik çıkar" argümanı terse döndürüldü

Karar yazarı Akif Beki, bugünkü köşesinde iktidar partisi AKP tarafından getirilen çoklu baro sistemi önerisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemin'e üstü kapalı bir şekilde atıfta bulunan Beki, "Düne dek tek başlılığın faydalarını, çok başlılığın zararlarını AK Parti anlatıyor, muhalefet çürütmeye uğraşıyordu. 'Bir köyde iki muhtar, bir şehirde iki vali olmaz, olursa kaos kargaşa olur, ikilik çıkar' argümanı terse döndürüldü" dedi.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan başkanlığında bir heyetin diğer partileri gezerek çoklu baro konusunda ikna çalışmaları yürüttüğünü hatırlatan Beki, şunları kaydetti:

"Bir köyde iki muhtar, bir şehirde iki vali nasıl olmazsa alternatif baro da ondan olmaz, tabiatına aykırı" görüşünü iktidara benimsetmek de muhalefete düşüyor. Çırpınıyor, diretiyorlar ama AK Parti'ye çok yabancı geliyor bu tezler.

Daha önce hiç duymadıkları garip, uçuk fikirlermiş gibi... CHP lideri Kılıçdaroğlu, kendi argümanını ödünç alarak iktidara karşı kullanıyor. Şunları duyunca ne hissediyorlar acaba:

"Anayasal hüküm var; bunlar kamu tüzel kişiliği. Kamu tüzel kişiliği bölünmez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bir tüzel kişiliği vardır. Merkez Bankası örneğini verdim; bir tane merkez bankası olur, iki tane olmaz. Yani bir ilde, 3 tane baro olmaz; bir tane baro olur. Bir ilde bir tane vali, bir tane defterdar olur. Bir ilde bir tane nüfus memuru olur; beş tane nüfus memuru yapamazsınız. Bu çerçevede bakmak lazım..."

Yadırgıyorlar mıdır, bir yerlerden anımsıyorlar mı dersiniz? Çaktırmadan içten içe tebessüm ediyorlardır belki de. Sizi bilmem ama ben gülmekten kendimi alamıyorum.

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