Akif Beki: Başka her gücü kızdırma pahasına Rusya'yı kızdırmama siyasetinin sonuna gelmiş bulunuyoruz

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Kremlin'in Ukrayna'yı egemen bir devlet olarak kabul etmediğini ve çarlık Rusya'sının mirası olarak gördüğünü belirterek, "Odessa limanını şehre bağlayan Potemkin Merdivenleri’nde, Ukrayna tankları devriye atıyordu dün. Rusların denizden çıkarması başladı başlayacak bekleyişiydi. Havadan, karadan ve denizden topyekün bir işgal harekatına giriştiler.

Diplomasiye bir şans veriyor, konuşarak çözüm arıyor görünmek, Rus senaryosunun parçası çıktı. Hem Batı’yı oyalamış, hem de güvenlik kaygıları giderilmedigi için savaşa mecbur kalmış görüneceklerdi. Önlenemeyecek, kaçınılmaz bir savaştan söz ediyoruz" diye yazdı.

İktidar medyasının pusulasının şaştığına işaret eden Beki, "Olan, arada kalan iktidar medyasına oluyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline üzülmekte zorlanıyor, NATO’ya askeri çalım atmasına da seviniyorlar. Üyesi olduğu NATO gol yerse, Türkiye’nin de gol yemiş tarafta olmayacağını zannediyor, Rusya’yı tutuyorlar. Hatta “Batı’nın güvenlik düzeni çöktü, ABD’nin küresel hegemonyası bitti, Türkiye’nin Rusya’yla daha adil bir dünya kurmasına imkan doğdu, yaşasın” diye neredeyse zil takıp oynayacak zırvacılar bile türedi.

İngiliz deyimiyle hem karnınız doyacak hem de kekiniz bütün duracak, var mı böyle bir dünya!

Başka her gücü kızdırma pahasına Rusya’yı kızdırmama siyasetinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gerçekçi ve sürdürülebilir değildi zaten. Rusya’yla Ukrayna gibi savaşan iki tarafı, aynı anda idare edebilirsiniz ama ikisini birden memnun edemezsiniz. İkili tavır, artık Rusya’yı da kızdırıyor, bununla geç olmadan yüzleşmezse iktidar medyası araya gidecek" ifadelerini kullandı.