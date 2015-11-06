Akif Beki: Başıma kayyum atandı, Haşmet Babaoğlu'na zimmetlendim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan Hürriyet yazarı Akif Beki, seçim gecesi "geleneksel medyanın trolleşmesi"nden şikâyet etmesi üzerine, Haşmet Babaoğlu’nun kendisi için “Hadi Özkök'ü anladık! Fakat Akif Beki'nin Hürriyet'te bulunmasının misyonu "biraz olsun, fark olsun" değil miydi yahu!” sözlerini eleştirdi. Beki, “Sanırım bu da gıyabımda başıma kayyum atandığı anlamına geliyor. Babaoğlu’na zimmetlendim yani, yazıp çizdiklerim bundan böyle ondan sorulacak” dedi.

“Seçim gecesi CNN Türk’te ‘trolleşme’ye dokundurmam onu rahatsız etmiş” diyen Beki, Babaoğlu için “Köşelerden bir köşeciğin değil komple bir müessesinin umumi kayyumluğu yakışır doğrusu. Kısmetse oralarda da görmek isterim kendisini” ifadelerini kullandı.

Akif Beki’nin Hürriyet’te “Bir dağa demokrasi gelse” başlığıyla yayımlanan (6 Kasım 2015) yazısı şöyle:

Komşum Özkök haklı, fakat seçim sonucunu kastederek söylediği "Onlar kazandı ama ben haklıydım" sözünden dolayı değil.

Kılıçdaroğlu’nun istifasını bekleyenlere itiraz etmekte haklı.

Bu arada umarım Özkök’e katıldığım için yine kızmaz Haşmet Babaoğlu. Seçim gecesi CNN Türk’te ‘trolleşme’ye dokundurmam onu rahatsız etmiş. Özkök’le aynı şeyleri söylememe bozulmuş edasında, Sabah’taki köşesinden istikamet veriyordu dün, ‘farklı olma’ görevi buyuruyordu bana.

Herhangi bir konuda Özkök’le aynı şeyleri düşünürken radara yakalanmam mı sorun, yoksa trollere laf ettirmeme hususunda ekstra bir hassasiyet ve alınganlık mı söz konusu, çözemedim.

Tabii ki üzüldüm zat-ı alilerini üzdüğüme. Gerçi ben trolleşmeden arınma konusunda iki tarafa da seslendim, Özkök’se hak verdi diye hatırlıyorum, lakin olsun.

Zaten üstünden 3 gün geçtikten sonra yazdığına göre izleyip aklına takıldığından yazmamıştır, belli ki bilahare dikkatine getirilmiş.

Sanırım bu da gıyabımda başıma kayyum atandığı anlamına geliyor. Babaoğlu’na zimmetlendim yani, yazıp çizdiklerim bundan böyle ondan sorulacak...

Suflelerini beklerim artık. Televizyonda ne konuşacağım, gazetede ne yazacağım, önden kulağıma üflerse uygun olmayan fikirlere kapılmam yanlışlıkla.

Fakat daha iyi yerlere layık değil mi sizce de? Bu kadarcık mı olacaktı emeklerinin mükafatı? Aranan bir kayyum olmak varken benim kayyumluğuma mı talim edecekti sadece? Durmasın, daha fazlasını istesin bence.

Show TV’den Digitürk’e, Digitürk’ten İpek-Koza medyasına nereye el konsa oraya atanan eski mesai arkadaşı kayyumdan ne eksiği var. Köşelerden bir köşeciğin değil komple bir müessesinin umumi kayyumluğu yakışır doğrusu. Kısmetse oralarda da görmek isterim kendisini.

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