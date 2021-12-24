Akif Beki: Barlas üstat kariyerini, komedya türünde eserlerle taçlandırmaya yöneliyor

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas'ın iktidar psikolojisi ve zamanın ruhunu yansıtan yazılar kaleme aldığını belirterek, "2023’ü ölüm-kalım seçimi ilan ettikten sonra, ardı ardına senaryolar patlatıyor. Vatanını seven herkesi, kayıtsız şartsız Erdoğan’ı desteklemeye çağırmıştı.

Ama hep “Allah’ın seven defansa gelsin” havasında yürütmüyor kampanyasını. Muhalefet saflarına yalın kılıç daldığı da oluyor. CHP ile İYİ Parti’yi kapatma fantezisini bile yazmıştı. “Barlas neyin peşinde” sorusunu, ilk o zaman sordurdu" diye yazdı.

İngiliz yazar Shakespeare'i örnek veren Beki, yazısını "Shakespeare komedilerle başladı ama başyapıtlarını tragedya türünde verdi.

Barlas üstatsa kariyerini, komedya türünde eserlerle taçlandırmaya yöneliyor. Bir parça da trajikomediye yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Bu şekliyle Avon’un Ozanı olmayı başaramayabilir. Ancak yerli Shakespeare olma yolunda kararlı adımlarla ilerlemiyor mu!" ifadeleriyle noktaladı.

Yazının tamamı için tıklayın...