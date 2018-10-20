Akif Beki: Ayrımcılık ve şovenizm kokan Andımızla, en korkutucu gulyabanimiz de geri döndü

Karar yazarı Akif Beki, Danıştay 8. Dairesi'nin ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesini köşesinde değerlendirdi. Muhalefeti eleştiren Beki, "Daha dün ‘iktidarın işlemlerini denetleme görevini nasıl yerine getirecek bu Danıştay’ diyenlerin değmeyin keyfine, ağızları kulaklarında. Ayrımcılık ve şovenizm kokan Andımız dayatmasıyla birlikte en korkutucu gulyabanimiz de aramıza geri döndü" diye yazdı.

Yazar Muhalefetin, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün kızı Gonca Hatinoğlu, Cumhurbaşkanlığı’nda hukuk dairesinin başına getirildi diye ayağa kalktığını ancak, muhalefetin yeni kararla ters köşe olduğuna dikkati çekerek, "Bu atamayı yerden yere vurup, yargıya güvenlerinin yıkıldığını söyleyenleri sevindiren bir karar almasın mı Danıştay! Öğrenci Andı’nı kaldıran MEB yönetmeliği maddesini, 5 yıl sonra iptal etti 8. Daire. Bir anda yargı vesayeti tartışmalarına geri döndük" dedi.

"Sanki, köprünün altından hiç su akmamış"

Karara, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül başta olmak üzere iktidar çevrelerinin tepki gösterdiğini ve ciddi bir tehlikenin hortladığına dikkati çektiklerini belirten yazar Beki, "Yargının yürütme üstünde tahakküm kurduğu, hakkı ve yetkisi dışındaki tasarruflara karıştığı, ülkeyi seçilmişlere yönettirmediği vesayet günlerine yani başa sardık birden. ‘Aynı Danıştay’ın, başörtüsü yasağını sonlandıran düzenlemeleri de keyfi ve devlette sürekliliğe aykırı bulup bir sabah kaldırmayacağını kim garanti edebilir’ cümleleri kurulmaya başlamasın mı! Köprünün altından hiç su akmamış, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle vesayetin tabutuna son çivi de çakılmamış sanki" vurgusu yaptı.

"Roller şipşak değişti"

Öğrenci Andı'nın ayrımcılık ve şovenizm koktuğunu savunan Beki, "Okullar kışla değil, çağdışı ve militarist diye 5 yıl önce kaldırılan marşla ilgili itiraz, yerel seçimlere aylar kala karara bağlanıyor. Olduğumuz yerde sayıyormuşuz, jüristokrasi başını kaldırmış da kaldığı noktadan vesayete devam ediyormuş, muhalefet gayet memnunken iktidar karşı çıkıyormuş havaları estiriliyor. Bir taraf coşkuyu veriyor, diğer taraf küllenmiş bir korkuyu. Kızıştırılansa seçmen...Hani milli iradeye ipotek koyan, seçilmişlerin ensesinde boza pişiren tüm vesayetler bitmişti; hani o sayfa kapanmış, o devirler geçmişti diyen yok. Daha dün ‘iktidarın işlemlerini denetleme görevini nasıl yerine getirecek bu Danıştay’ diyenlerin değmeyin keyfine, ağızları kulaklarında. 'Başkan’ın çiçeği burnunda hakim kızı, denetimin muhatabı bir göreve hem de jet hızıyla nasıl atanır, olacak terfi mi bu’ eleştirileri kayboldu" değerlendirmesinde bulundu.

Akif Beki'nin "Yargı vesayeti mi hortluyormuş, hadi ya!" başlıklı (20 Ekim 2018) yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz