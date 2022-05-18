Akif Beki: Aynur’un suçu, Öcalan’dan mektupla selam getirip Diyarbakır’da 'Megri Megri' okuyarak dinleyenleri ağlatmamak olmasın!

Karar yazarı Akif Beki, AKP'li belediyenin sanatçı Aynur Doğan'ın konserine izin vermemesini ve iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak'taki haberi köşesine taşıdı. Beki, Şivan Perwer ve İbrahim Tatlıses'in 2013 yılında Diyarbakır'da "Megri Megri" türküsünü söylemesini hatırlatarak, "Aynur’un suçu, Öcalan’dan mektupla selam getirip Diyarbakır’da 'Megri Megri' ağıdı okuyarak dinleyenleri ağlatmamak olmasın! Geçmişin acı bedellerinden ne dersler alınmış, ne dersler... Yeni linç dolduruşlarına, yeni 'hepiniz oradaydınız be' kalabalıklarının toplanmak istenmesine 'hoş gelsin' mi diyeceğiz şimdi!" dedi.

"Önceki gün Yeni Şafak, Kürtçe şarkılarıyla Türkiye’ye mal olmuş bir sanatçıyı, Aynur Doğan’ı, Twitter’dan şöyle hedef gösteriyordu" diyen Beki, haberdeki, 'Derince Belediyesi, Aynur Doğan’ın 20 Mayıs’ta yapmayı planladığı konseri iptal etti. Muhalif partiler, Doğan’ın Kürt olmasından dolayı konserin iptal edildiği algısını oluşturmaya çalıştı. Kılıçdaroğlu da geçmişte Öcalan’ın posteri önünde konser veren Doğan’a sahip çıktı" ifadelerini hatırlattı.

Beki, "Mesajın altını çizmek için bir de görsel eklemişlerdi paylaşıma. Ne demeye, konser iptalini neyle haklılaştırmaya çalıştıkları ortadaydı... Yani 'Kürt olmasından ve Kürtçe söylemesinden dolayı' değil, '2011’de PKK konserine çıktığı için' konseri iptal edildi. Öyle mi! Oysa Ak Partili Derince Belediyesi bile Aynur’u terörle suçlayarak kendini savunmaya kalkmadı" ifadesini kullandı.