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Akif Beki, Aslı Aydıntaşbaş'la sunduğu Karşı Gündem'den ayrıldı

Kısa bir süre önce Radikal'den Hürriyet'e transfer olan Akif Beki, Aslı Aydıntaşbaş ile CNN Türk'te sunduğu 'Karşı Gündem' programından ayrıldı

20 Ocak 2014 16:43

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Karşı Gündem’i Aslı Aydıntaşbaş ile birlikte sunan Akif Beki programdan ayrıldı.

Bugünkü programda, Akif Beki'nin yerine Türkiye gazetesi yazarı Yıldıray Oğur yer aldı. Oğur'un konuk yorumcu olarak yer aldığı öğrenildi.

Akif Beki'nin programdan ilk günden itibaren Aslı Aydıntaşbaş ile aralarında yaşadıkları tartışmalardan dolayı ayrıldığı öğrenildi.

Aslı Aydıntaşbaş ile Akif Beki ikilisinin sunduğu programda, geçtiğimiz pazartesi günü gerilim doruğa çıkmıştı.

Aydıntaşbaş'ın, Beki’ye “Bana Hanefi Avcı meselesine çok girme diye bana mesaj getirdiğini hatırlıyorum” demesiyle ortalık karışmış ve Beki'nin oldukça sinirlendiği görülmüştü.

Akif Beki de cevap olarak “Aslı cemaatten üstüne geliyorlardı senin. Ben de orada sana yardımcı olmuştum. Şimdi bu bana kabahate döndü. Bunun ahlakiliğini izleyenler sorgulasın” demişti.

 

Bu kez kendisi gitti

 

Akif Beki’nin geçmişte Ayşenur Arslan’la birlikte sunduğu ‘Medya Mahallesi’ isimli programda da benzer bir tartışma yaşanmış ancak programdan ayrılan isim Arslan olmuştu. Bu defa da Aslı Aydıntaşbaş ile yaşanan krizde Aydıntaşbaş’ın gönderilmesi beklenirken, Akif Beki programdan ayrıldı.

 

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