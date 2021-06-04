Akif Beki: Anlaşılıyor ki AK Parti seçmeninin bile yarısı, pazarı merakla bekliyor

Karar yazarı Akif Beki, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarıyla ilgili yapılan anket sonuçlarına ilişkin olarak, "Anlaşılıyor ki AK Parti seçmeninin bile yarısı, pazar sabahlarını merakla bekliyor. Yayının başlamasından önce kanala toplananların sayısı, iple çekenler hakkında zaten bir fikir veriyordu. Sonrasında ulaştığı on milyonlarca izlenmeler de ortada" dedi.

MetroPOLL'ün söz konusu anketine değinen Beki, "İtiraf ve ifşaat tarzındaki iddialarına gösterilecek toplumsal ilginin boyutlarını tahmin ediyordu belki. Yine de izleyecek kitlenin profilini öngörmüş müydü, sanmam. Sonuç, galiba Peker için bile şaşırtıcı. Zannettiğinden daha karma bir kitleye hitap ettiğini görmemiş olsa, hedef kitle tanımını değiştirir miydi? Demek ki organize suç örgütü liderliğinden aranan Peker’in videolarını, Y ve Z kuşakları daha çok takip etmiyor. X kuşağı başta olmak üzere, eskiler de aynı oranda kulak kesiliyor. Z kuşağını yakalamakta zorlanırken eski kuşak izleyicisini de bu vesileyle yeni medyaya kaptıran TV yöneticilerine ne diyor bu veriler? Z kuşağının ilgisini çekmenin yollarını ararken eski kuşağın da ilgisini kaybetmeye başlayan siyasi partilere, bilhassa iktidar partisine ne ifade ediyor?" ifadesini kullandı.

Beki "Peker’in anlattıklarının kuşaklar, partiler, izleyici alışkanlıkları ve siyasi davranışlar üstü bir merak uyandırdığı, artık araştırmayla sabit. Bu gerçek, yalnızca Peker’i mi durumu yeniden değerlendirmeye ve bir revizyona gitmeye itecek? Siyasetin refleksleri, adaptasyon yeteneği bu esnekliği sergilemekte Peker’in gerisine mi düşecek? Adli ve idari muhatapları, hala mı geçiştirme, savuşturma politikalarını gözden geçirmeyecek? Olayın bu çapta topluma mal olması, eylemsizlik ve tepkisizlikle karşılanacaksa yandı gülüm keten helva!" düşüncesini dile getirdi.

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