Akif Beki: Ankara, ABD yönetimiyle iyi geçinme, birlikte çalışma arzusunu saklamıyor aslında

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, iktidarın ABD ile ilişkilerini kesmek istemediğini belirterek, "ABD yönetimiyle iyi geçinme, birlikte çalışma arzusunu saklamıyor aslında Ankara. Bunlar açıktan söyleniyor. Ama NATO’daki tavrın, salt buna bağlanması başka" yorumunu yaptı.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girişini veto eden iktidarın ABD ile ilişkilerini ise koparmak istemediğini söyleyen Beki, "‘Biden telefon etsin, sık kontak kursun, kurmazsa İsveç’le Finlandiya’nın çırasını yakarız, şimdi düştüler elimize’ atraksiyonu diye yansıtılması, işin rengini değiştirir. Eminim iktidar da böyle yansıtılmasından rahatsız olmuştur" ifadelerini kullandı.

Beki, İsveç hakkındaki terör iddialarına da değinerek, "Rahatsız edici bir başka boyutu ise İsveç’in teröristleri koruduğu, desteklediği suçlamasının, dünyada inandırıcılık sorunlarıyla karşılaşması. Milyonlarca oyla Meclis’te temsil edilen HDP’nin, hatta muhalefet partilerinin tamamının iktidar tarafından terörle suçlanması, kafa karıştırmış görünüyor" dedi.

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