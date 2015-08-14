Akif Beki: AKP ve CHP, koalisyon müzakerelerine seçim arası verdi

Başbakanlığı döneminde Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını da yapan Hürriyet yazarı Akif Beki, AKP ile CHP arasındaki olumsuz sonuçlanan koalisyon görüşmelerine ilişkin olarak, "Belki bir gün dönmek üzere, seçim arası verdiler. Onun için olası bir uzlaşmayı kimin bozduğu konusunda birbirlerini suçlayıcı bir dil kullanmıyorlar. Arkalarından gayet saygılı konuşuyorlar" yorumu yaptı. "Elde bir koalisyon yok ama sıfıra sıfır da değil müzakere bilançosu" diyen Beki, "Bir dahakine kaldıkları yerden görüşmek üzere seçim arası verdiler diyelim" dedi.

Beki'nin Hürriyet'te "Müzakerelere seçim arası" başlığıyla yayımlanan (14 Ağustos 2015) yazısından bazı bölümler şöyle:

Anlaşmaya hiç olmadığı kadar yakındılar.

Tiyatro yapmıyorlardı. Gerek CHP gerekse AK Parti'deki iç istişarelerden, yönetim toplantılarından gelen haberler, taktik icabı ya da oyalamaca için görüşmediklerini teyit ediyordu.

Koalisyonu samimiyetle istiyorlardı. Katakullisiz, kandırmacasız...

Görüş ayrılıkları, hükümetlerine biçilecek vadeye kadar düşmüştü. Ramak kalmıştı, oldu olacaktı, el sıkışıp ülkeyi rahatlatacaklardı.

Devlet Bahçeli'nin demesiyle 'AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir koalisyonunun kurulması an meselesi'ydi.

Fakat anlaşamadan kalktılar masadan. Belki bir gün dönmek üzere, seçim arası verdiler. Onun için olası bir uzlaşmayı kimin bozduğu konusunda birbirlerini suçlayıcı bir dil kullanmıyorlar. Arkalarından gayet saygılı konuşuyorlar.

Koalisyon kuramadılar ama kurdukları diyaloğun da önemli bir kazanım olduğunun farkındalar. Hiç değilse onu korumak konusunda bir özen ve dikkat içindeler. En azından şimdilik...

Neden böyle oldu?

Hükümet kurma sorumluluğu taşıyan hangi partiye sorsanız, 'Türkiye hükümetsiz kalmaz' diyor. 'Hiçbir tayyare ilelebet havada kalmaz' türünden, aksi söylenemeyecek kitabi bir doğru.

Fakat iş, o hükümetin nasıl kurulacağına gelince aralarındaki makas açılıyor.

Ondan böyle oldu.

MHP, 'kapı duvar' politikasını değiştirmedi. CHP ise seçeneksizlikten aldığı güçle hazır kıstırmışken AK Parti'yi kendi şartlarında bir ortaklığa zorladı.

AK Parti de o köşeye sıkışmayı reddetti.

Neyse ki dağıtmadan, devirmeden kalkmayı başardılar masadan.

Elde bir koalisyon yok ama sıfıra sıfır da değil müzakere bilançosu. Bir dahakine kaldıkları yerden görüşmek üzere seçim arası verdiler diyelim.

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