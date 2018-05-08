Akif Beki: AK Parti adeta kendisine karşı

Karar yazarı Akif Beki, Cumhurbaşkaı Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'daki erken seçimlere dair açıkladığı seçim manifestosuna ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’da açıkladığı seçim ahitnamesi, kendinden başka rakip tanımıyor" dedi. Beki, "AK Parti öncesi yönetimlere mahsus olduğu, herkese gayet açık ekranlarda eşit, adil ve kendinden emin bir siyasi yarışa girildiği düşünülüyorsa... Olan şudur. AK Parti, kendisini aşmak üzere yine kendisine meydan okumuyordur" ifadesini kullandı.

Beki, "Muhatabı yine kendisi olmasa, icraat makamında başkası oturuyor olsa, devralacağı iktidarda yokluğunu tespit ettiği için halkın karşısına bunlarla çıktığı söylenebilirdi. Ama AK Parti, tüm bu hususlarda Türkiye’ye sınıf atlatmakla övünen, üstüne başkasını tanımayan bir parti..." yorumunda bulundu.

"Ancak artık, iktidarının ilk yarısında ülkeyi getirdiği yerden ikinci yarısında bir geriye gidiş görüyorsa durum değişir" diyen Beki, "Muhalefetten duymaya tahammül etmediği eleştirileri, mefhum-u muhalifinden özeleştirilerle kabul edip telafi sözü veriyorsa... Geçmişte hoş görmeyerek kızdığı ve dışladığı özeleştiri çağrılarının haklılığını, gerekliliğini ve doğruluğunu bizzat kendisinin artık savunduğu manasına gelir" diye yazdı.