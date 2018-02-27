Akif Beki: Afrin'i Suriye'ye teslim edeceksek bunu baştan yapalım, Esad'la anlaşacaksak anlaşalım

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı'nı değerlendiren, Karar yazarı Akif Beki, “Afrin’i en nihayetinde Esad tarafından yönetilen Suriye’ye teslim edeceksek, bunu baştan niye yapmıyoruz? Kendimize maliyeti niye artırıyoruz? Esad’la anlaşacaksak şimdiden anlaşalım" dedi.

RS FM'deki ‘Söylemesi Bizden' programcılarından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde basın danışmanı olarak görev yapan Akif Beki, 39'uncu günü geride kalan Zeytin Dalı Harekatı ve Suriye ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Sputnik'te yer alan haber göre, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın kategorik olarak (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad'la görüşmeyi reddettiği gibi kategorik olarak görüşmeyi reddetmediği beyanları da var" diyen Beki, şunları söyledi:

"Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim işimize geliyorsa, ulusal güvenlik çıkarlarımız bunu gerektiriyorsa, Kuzey Suriye'de bir terör koridorunun oluşması bizim için bir kaygı nedeniyse ve bunu bertaraf etmenin tek yolu Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazasıysa, Suriye yönetimi olarak hükümet sözcüleri de Birleşmiş Milletler (BM) de Esad'ı Suriye'nin devlet başkanı olarak tanıyorsa ve biz de yazışmalar gerçekleştiriyorsak, Afrin'i aldığımızda günün sonunda en nihayetinde Afrin'i Esad tarafından yönetilen Suriye'ye teslim edeceksek, bunu baştan niye yapmıyoruz? Biz Suriye'nin toprak bütünlüğü için bu ülkenin evlatlarının kanı canı pahasına savaşacağımıza, baştan Esad'a söyleyelim, o gelsin, yapsın. Günün sonunda Esad ile masaya oturulmasını tabii ki tercih etmem. Ama seçenekler eğer bunlarsa, bunu şimdiden yapalım. Esad'la anlaşacaksak şimdiden anlaşalım. Kendimize maliyeti niye arttırıyoruz?"