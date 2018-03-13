Akif Beki: '28 Şubatçılar başımıza bir iş getirirse' diye Washington'da büro açmamı istediler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde basın danışmanlığı görevini yapan Akif Beki, Yargıtay'ın Can Dündar ve Erdem Gül kararı değerlendirildi. Beki, "Benim hayatım ülkemdeki temel hak ve hürriyetlerle ilgili sorunları, sıkıntıları, ihlalleri dünyaya şikayet etmekle geçti" diyerek, "Kanal 7 yönetimi burada başımıza bir iş gelirse dışarıda sesimizi duyurabilelim diye bana Washington’da bir büro açmayı teklif etti" ifadesini kullandı.

RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri 19.15'te yayınlanan Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki ile 'Söylemesi Bizden' programında yargıtayın Dündar ve Gül kararı değerlendirildi.

Beki konuyla ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Benim mesleki kariyerimin kahir ekseriyeti ülkemi yurt dışına şikayet etmekle geçti. Yani benim hayatım ülkemdeki temel hak ve hürriyetlerle ilgili sorunları, sıkıntıları, ihlalleri dünyaya şikayet etmekle geçti. Dünya baskı yapsın ki bu ihlaller azalsın, hak ve özgürlükler artsın, demokratikleşelim. Bunun mücadelesini verdim. Sadece ben değil AK Parti'nin aktörleri de bütün siyasi kariyerleri boyunca bunu yaptı.

28 Şubat’ın karanlık günleriydi. Başımıza ne geleceği belli değildi. Yayınımızı karartabilirler gibi korkularımız vardı. Güçleri vardı, isteseler yapabilirlerdi. Sadece lojmanlardaki kumanda aletlerinden çıkarttılar bizi. O zamanlar Kanal 7’ye dışarıdan program yapıyordum. Kanal 7 yönetimi burada başımıza bir iş gelirse dışarıda sesimizi duyurabilelim diye bana Washington’da bir büro açmayı teklif etti. Hareket noktası ise şuydu: 28 Şubatçılar başımıza bir iş getirirse bizi, medyayı burada susturmaya çalışırlarsa biz uğradığımız baskıyı dünyaya anlatabilelim.”