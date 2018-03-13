T24 LogoT24 Logo
Gündem

Akif Beki: '28 Şubatçılar başımıza bir iş getirirse' diye Washington'da büro açmamı istediler

"Yayınımızı karartabilirler gibi korkularımız vardı"

13 Mart 2018 16:17

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde basın danışmanlığı görevini yapan Akif Beki, Yargıtay'ın Can Dündar ve Erdem Gül kararı değerlendirildi. Beki, "Benim hayatım ülkemdeki temel hak ve hürriyetlerle ilgili sorunları, sıkıntıları, ihlalleri dünyaya şikayet etmekle geçti" diyerek, "Kanal 7 yönetimi burada başımıza bir iş gelirse dışarıda sesimizi duyurabilelim diye bana Washington’da bir büro açmayı teklif etti" ifadesini kullandı.

 RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri 19.15'te yayınlanan Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki ile 'Söylemesi Bizden' programında yargıtayın Dündar ve Gül kararı değerlendirildi.

Beki konuyla ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Benim mesleki kariyerimin kahir ekseriyeti ülkemi yurt dışına şikayet etmekle geçti. Yani benim hayatım ülkemdeki temel hak ve hürriyetlerle ilgili sorunları, sıkıntıları, ihlalleri dünyaya şikayet etmekle geçti. Dünya baskı yapsın ki bu ihlaller azalsın, hak ve özgürlükler artsın, demokratikleşelim. Bunun mücadelesini verdim. Sadece ben değil AK Parti'nin aktörleri de bütün siyasi kariyerleri boyunca bunu yaptı.

28 Şubat’ın karanlık günleriydi. Başımıza ne geleceği belli değildi. Yayınımızı karartabilirler gibi korkularımız vardı. Güçleri vardı, isteseler yapabilirlerdi. Sadece lojmanlardaki kumanda aletlerinden çıkarttılar bizi. O zamanlar Kanal 7’ye dışarıdan program yapıyordum. Kanal 7 yönetimi burada başımıza bir iş gelirse dışarıda sesimizi duyurabilelim diye bana Washington’da bir büro açmayı teklif etti. Hareket noktası ise şuydu: 28 Şubatçılar başımıza bir iş getirirse bizi, medyayı burada susturmaya çalışırlarsa biz uğradığımız baskıyı dünyaya anlatabilelim.”

 

ETİKETLER

akifbekihaberaçıklama28 şubat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24