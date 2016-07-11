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Akıbeti 46 gündür bilinmiyor; Hurşit Külter nerede?

DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter'den 27 Mayıs'tan bu yana haber alınamıyor

11 Temmuz 2016 03:00

Akıbeti 46 gündür bilinmeyen Hurşit Külter için yapılan başvurulardan da herhangi bir sonuç alınamazken; adli, kolluk ve idari birimler, tanık ifadelerine rağmen Külter’in gözaltına alınmadığını savunuyor.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İçişleri Bakanlığı’nın bir mülkiye müfettişini bu konunun araştırılması ve incelenmesiyle ilgili görevlendirdiğini söyleyeli 12 gün oldu.

Kayıpların akıbetinin sorulduğu 17-31 Mayıs Kayıplar Haftası'nda gözaltına alınan Külter'in durumuna dair 46 gündür aile ve kamuoyunu tatmin edici bir açıklama yapılmadı.

İnsan Hakları Örgütleri ise Külter’in bulunması için girişimlerini sürdürüyor.

Akıbeti 46 gündür bilinmeyen DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter’in annesi Kerime Külter, tüm annelerin “Hurşit Külter nerede?” sorusunu sormasını istedi.

 

 

 

“Görev alanı dışında”

 

 

İçişleri Bakanlığı, Hurşit Külter'in akıbetini sormak amacıyla bir grup avukat ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin gönderdiği 44 dilekçeden birine cevap verdiği dün ortaya çıktı.

Hurşit Külter'in akıbetini sormak amacıyla verilen 44 dilekçeden birine cevap veren İçişleri Bakanlığı, "…konusu itibariyle kurumumuz görev alanına girmediği anlaşıldığından" denilerek dilekçeyi iade etti.

 

 

12 Eylül'den bu yana 211 kişinin kaybedildiği Şırnak'ta 15 yıl sonra ilk kayıp; Hurşit Külter nerede?

 

 

 

27 Mayıs’tan bu yana akıbeti bilinmeyen Hurşit Külter ile ilgili yaşananları gün gün buradan inceleyebilirsiniz

 

 

 

Külter için sosyal medyada çok dilde kampanya

 

 

 

Akıbeti 45 gündür bilinmeyen Külter için sosyal medya hesapları üzerinden insan hakları savunucuları, avukatlar, aktivistler, gazeteciler, milletvekilleri ve öğrenciler tarafından çok dilde kampanya başlatıldı. Fotoğraf ve videolarla Türkçe, Kürtçe, Almanca ve İngilizce #HurşitKülternerede? diye soruldu. 

 

 

 

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