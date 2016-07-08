Akıbeti 43 gündür bilinmeyen Hurşit Külter için imza kampanyası

DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter’den 27 Mayıs’tan bu yana haber alınamıyor. Akıbeti 43 gündür bilinmeyen Hurşit Külter için yapılan başvurulardan da herhangi bir sonuç alınamazken; adli, kolluk ve idari birimler, tanık ifadelerine rağmen Külter’in gözaltına alınmadığını savunuyor. İnsan hakları savunucuları “Hurşit Külter nerede?” diyerek change.org’da imza kampanyası başlattı.

Akıbeti 43 gündür bilinmeyen Hurşit Külter’in annesi Kerime Külter, tüm annelerin “Hurşit Külter nerede?” sorusunu sormasını istedi. İnsan Hakları Örgütleri ise Külter’in bulunması için girişimlerini sürdürüyor. Önce sosyal medyada kampanya başlatanlar daha sonra “Hurşit Külter Nerede?” diye sorarak change.org’da imza kampanyası başlattı.

Kampanya metninde ise şu ifadeler yer aldı:

“İçişleri Bakanlığı'na

Özel Harekatçılara ait BOF @ Twet_Guneydogu adlı sosyal medya hesabından fotoğrafı paylaşılan ve ellerinde olduğu bilgisi duyurulan Hurşit Külter 27 Mayıs 2016 tarihinden bu yana nerede?

Şırnak Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı "böyle bir gözaltı yoktur" açıklaması ile çelişen özel harekatın bu paylaşımı Hurşit Külter'in yaşam hakkının ihlal edildiği ve yargısız infaz edileceğine dair kamuoyunda endişe ve şüpheye sebep olmaktadır. İçişleri Bakanlığı, 1980'li ve 1990'lı yıllarda yaşanan yargısız infazların ve katliamların yenilerinin yaşanmaması ve bu anlayışın meşrulaşmaması için, Hurşit Külter'in nerede olduğunu derhal açıklamalıdır.

Sosyal hukuk devleti ilkesi gereği vatandaşının yaşam hakkını güvence altına almak devletin görevidir.

İçişleri Bakanlığı'nın kamuoyunda endişeye ve şüpheye yer vermeyecek şekilde açıklama yaparak konuyu aydınlatmasını bekliyor ve soruyoruz:

HURŞİT KÜLTER NEREDE?”

Ayrıca sosyal medyada başlatılan bir başka kampanyada ise kağıt paraların üzerine "Hurşit Külter nerede" diye sordu.

Kampanyaya şuradan ulaşabilirsiniz