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Spor

Akhisarspor'un rakibi Gençlerbirliği

AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig'de üst üste Fenerbahçe'yi 1-0, Trabzonspor'u da 6-1 yenip zirve yarışına ortak olan Teleset Mobilya Akhisarspor, yarın düşme potasından uzaklaşmaya çalışan Gençlerbirliği'ni konuk edecek

20 Ekim 2017 14:40

AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig\'de üst üste Fenerbahçe\'yi 1-0, Trabzonspor\'u da 6-1 yenip zirve yarışına ortak olan Teleset Mobilya Akhisarspor, yarın düşme potasından uzaklaşmaya çalışan Gençlerbirliği\'ni konuk edecek. Manisa 19 Mayıs Stadı\'nda Suat Arslanboğa\'nın düdük çalacağı müsabaka saat 16.30\'da başlayacak. Ev sahibi yeşil-siyahlılarda sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken, Teknik Direktör Okan Buruk, Gençlerbirliği karşılaşmasının zor geçeceğini söyledi.
Rakiplerinin geçen hafta Beşiktaş\'ı Ankara\'da 2-1 yendiğini hatırlatan Okan Buruk, \"Gençlerbirliği büyük moral ve motivasyonla karşımıza çıkacak. Beşiktaş galibiyetiyle toparlanma sürecine girdiler. Kritik konumdalar. Bu nedenle çok dikkatli olmalıyız. Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmalarında aldığımız galibiyetler bizi şımartmamalı, bu maçlar artık geride kaldı. Gençlerbirliği\'ni de mağlup edip yolumuza devam edeceğiz\" diye konuştu. 

 

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